Маслякова хотят похоронить на Новодевичьем рядом с Кирилловым и Быстрицкой
Ведущего КВН Александра Маслякова собираются похоронить на Новодевичьем кладбище по соседству с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. Об этом рассказали в окружении заслуженного деятеля искусств.
«Похоронить Александра Маслякова планируют рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой», — цитирует слова знакомого с ситуацией источника РИА «Новости».
Напомним, что Александра Маслякова не стало вечером 8 сентября. На протяжении последних двух лет он боролся с онкологией лёгких. Последние шесть месяцев он был совсем плох, едва мог говорить и с трудом дышал. На его состоянии сказались последствия дважды перенесённого коронавируса. Перед смертью он лежал в палате паллиативной помощи, с ним были его родные. Сегодня стало известно, что похоронят его 11 сентября. Кстати, Life.ru выяснил, чем владеет семья Маслякова — список движимого и недвижимого имущества довольно внушительный.
ТАСС / Валерий Шарифулин