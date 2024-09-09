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9 сентября, 16:30

Маслякова хотят похоронить на Новодевичьем рядом с Кирилловым и Быстрицкой

Ведущего КВН Александра Маслякова собираются похоронить на Новодевичьем кладбище по соседству с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. Об этом рассказали в окружении заслуженного деятеля искусств.

«Похоронить Александра Маслякова планируют рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой»,цитирует слова знакомого с ситуацией источника РИА «Новости».

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Напомним, что Александра Маслякова не стало вечером 8 сентября. На протяжении последних двух лет он боролся с онкологией лёгких. Последние шесть месяцев он был совсем плох, едва мог говорить и с трудом дышал. На его состоянии сказались последствия дважды перенесённого коронавируса. Перед смертью он лежал в палате паллиативной помощи, с ним были его родные. Сегодня стало известно, что похоронят его 11 сентября. Кстати, Life.ru выяснил, чем владеет семья Маслякова — список движимого и недвижимого имущества довольно внушительный.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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