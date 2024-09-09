Объявлена дата прощания и похорон главного кавээнщика Александра Маслякова
Прощание с Александром Масляковым состоится в «Планете КВН» 11 сентября
Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Церемония прощания с Александром Масляковым будет проведена в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября, после чего он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении телеведущего.
«Прощание с Александром Васильевичем запланировано на 11 сентября в концертном зале «Планета КВН». Захоронение — на Новодевичьем кладбище», — рассказал собеседник агенства.
Александра Маслякова не стало вечером 8 сентября. Он скончался после двухлетней борьбы с раком лёгких. В последние полгода жизни бессменный в течение долгих лет ведущий КВН испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, тяжело дышал и с трудом разговаривал. Осложнил ситуацию ковид, которым он переболел дважды. Перед смертью Маслякова поместили в отделение паллиативной помощи. Всё это время он находится в окружении своей семьи.