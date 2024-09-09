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9 сентября, 10:00

Москвичи засыпали цветами «Планету КВН» в знак скорби об умершем Маслякове

Жители и гости Москвы скорбят об умершем ведущем КВН Александре Маслякове. С самого утра горожане несут цветы к зданию Клуба Весёлых и Находчивых в Марьиной роще. У ступеней «Планеты КВН» побывал и корреспондент Life.ru.

«Планета КВН» утром 9 сентября, Видео © Life.ru.

Масляков умер вечером 8 сентября после двухлетней борьбы с раком лёгких. Последние полгода легендарный ведущий КВН был в очень плохом состоянии и с трудом разговаривал, тяжело дышал. Осложнили ситуацию последствия ковида, которым мэтр переболел дважды. Перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи. Всё это время рядом с мэтром находилась его семья.

Названо место похорон легенды КВН Александра Маслякова
Названо место похорон легенды КВН Александра Маслякова
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Life.ru

Андрей Бражников
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