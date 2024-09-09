Москвичи засыпали цветами «Планету КВН» в знак скорби об умершем Маслякове

Жители и гости Москвы скорбят об умершем ведущем КВН Александре Маслякове. С самого утра горожане несут цветы к зданию Клуба Весёлых и Находчивых в Марьиной роще. У ступеней «Планеты КВН» побывал и корреспондент Life.ru.