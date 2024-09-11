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11 сентября, 06:32

Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

В Москве совсем скоро начнётся церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым. Близкие, друзья, знакомые и простые поклонники творчества Маслякова собираются у концертного зала «Планета КВН».

  • Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым. Фото © Life.ru
    Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым. Фото © Life.ru
  • Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым. Фото © Life.ru
    Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым. Фото © Life.ru

Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым. Фото © Life.ru

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Тем временем венок на церемонию прислал и президент РФ Владимир Путин. Также, как удалось выяснить корреспонденту Life.ru, венки прислали братья Юлий и Михаил Гусман, участники юмористического шоу «Уральские пельмени» и многие другие знаменитости.

  • Венок от «Уральских пельменей» на церемонии прощания с Масляковым. Фото © Life.ru
    Венок от «Уральских пельменей» на церемонии прощания с Масляковым. Фото © Life.ru
  • Венок от братьев Гусман на церемонии прощания с Масляковым. Фото © Life.ru
    Венок от братьев Гусман на церемонии прощания с Масляковым. Фото © Life.ru

Венок от «Уральских пельменей» на церемонии прощания с Масляковым. Фото © Life.ru

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После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Гроб с телом Маслякова привезли к «Планете КВН» на церемонию прощания
Гроб с телом Маслякова привезли к «Планете КВН» на церемонию прощания

Напомним, 82-летний Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода легенде КВН было трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия ковида, которым мэтр переболел дважды. Перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова, назвав ведущего КВН человеком многогранного таланта.

Обложка ©

Life.ru

Иван Косицын
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