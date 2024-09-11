Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

В Москве совсем скоро начнётся церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым. Близкие, друзья, знакомые и простые поклонники творчества Маслякова собираются у концертного зала «Планета КВН».





Тем временем венок на церемонию прислал и президент РФ Владимир Путин. Также, как удалось выяснить корреспонденту Life.ru, венки прислали братья Юлий и Михаил Гусман, участники юмористического шоу «Уральские пельмени» и многие другие знаменитости.



