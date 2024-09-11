Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым
В Москве совсем скоро начнётся церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым. Близкие, друзья, знакомые и простые поклонники творчества Маслякова собираются у концертного зала «Планета КВН».
Тем временем венок на церемонию прислал и президент РФ Владимир Путин. Также, как удалось выяснить корреспонденту Life.ru, венки прислали братья Юлий и Михаил Гусман, участники юмористического шоу «Уральские пельмени» и многие другие знаменитости.
После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Напомним, 82-летний Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода легенде КВН было трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия ковида, которым мэтр переболел дважды. Перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова, назвав ведущего КВН человеком многогранного таланта.
Life.ru