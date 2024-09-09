Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Президент России Владимир Путин почтил память легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, ушедшего из жизни накануне. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил его многогранный талант, преданность делу и вклад в развитие отечественного телевидения.

«Ушёл из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И конечно, его имя неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых», — говорится в публикации.