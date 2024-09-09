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9 сентября, 09:25

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин почтил память легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, ушедшего из жизни накануне. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил его многогранный талант, преданность делу и вклад в развитие отечественного телевидения.

«Ушёл из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И конечно, его имя неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что Масляков объединил множество талантливых молодых людей, внёс значительный вклад в то, чтобы КВН стал феноменом для российской культуры и завоевал всенародную популярность. Светлая память о телеведущем навсегда останется в сердцах его близких и поклонников, подчеркнули в Кремле.

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Напомним, что Александр Масляков — старший скончался накануне вечером на 83-м году жизни. На протяжении последних двух лет он боролся с онкологией лёгких и был очень слаб — ему тяжело давалась речь и даже дыхание. Его состояние усугубил и перенесённый дважды ковид. Перед своей смертью он находился в отделении паллиативной помощи в окружении своей семьи.

Юрий Лысенко
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