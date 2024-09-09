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9 сентября, 08:58

«Человек — машина»: Звезда КВН Ангарская назвала причину страшной болезни и смерти Маслякова

Надежда Ангарская считает, что Масляков подорвал здоровье, работая на износ

Накануне всю страну потрясла новость о смерти бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. По воспоминаниям юмористки Надежды Ангарской, любимец публики всегда работал на износ, не жалея себя. Возможно, именно это и подорвало здоровье мэтра.

«Человек — машина. Работал, не жалея себя», — сообщила артистка в беседе с сайтом MK.ru.

Ангарская заявила, что очень тепло общалась с Масляковым в период своего участия в Клубе Весёлых и Находчивых. Александр Васильевич, несмотря на высокий статус, был душевным человеком и всегда шёл на контакт. Перед выходом на сцену он мог подойти к подопечным и спросить, как дела.

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«Он был учителем для нас, большую роль играл его авторитет. Любое одобрительное слово, и это было: «Вау: что он нам сказал! Если ругал — значит, надо сделать лучше!» Он дал многим путёвку в жизнь, все кавээнщики к нему относились с глубоким уважением», — подытожила Ангарская.

Напомним, Александр Масляков умер вечером 8 сентября после двухлетней борьбы с раком лёгких. Последние полгода ведущий был в очень плохом состоянии и с трудом разговаривал, тяжело дышал. Осложнили ситуацию последствия ковида, которым мэтр переболел дважды. Перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи. Всё это время рядом с мэтром находилась его семья.

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Wikipedia

Алёна Зиновьева
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