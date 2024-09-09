«Человек — машина»: Звезда КВН Ангарская назвала причину страшной болезни и смерти Маслякова

Накануне всю страну потрясла новость о смерти бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. По воспоминаниям юмористки Надежды Ангарской, любимец публики всегда работал на износ, не жалея себя. Возможно, именно это и подорвало здоровье мэтра.

«Человек — машина. Работал, не жалея себя», — сообщила артистка в беседе с сайтом MK.ru.

Ангарская заявила, что очень тепло общалась с Масляковым в период своего участия в Клубе Весёлых и Находчивых. Александр Васильевич, несмотря на высокий статус, был душевным человеком и всегда шёл на контакт. Перед выходом на сцену он мог подойти к подопечным и спросить, как дела.