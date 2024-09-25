Запор, или констипация, представляет собой состояние, при котором у человека возникают затруднения или задержки в процессе похода в туалет. Это может проявляться в виде редкого или болезненного стула, ощущения неполного опорожнения кишечника, а также усиления напряжения при попытке дефекации. В этой статье Life.ru расскажет, откуда берётся запор и какие продукты вызывают проблемы с походом в туалет.

Как понять, что у тебя запор

Симптомы запора: как понять, что пора идти к врачу. Фото © Freepik

Для того чтобы понять, что у вас запор, обратите внимание на следующие признаки: Редкость опорожнения: если у вас проходит более двух дней без стула, это может быть признаком запора. Трудности в уборной. Долго или болезненно ходите в туалет? Это также может указывать на запор. Ощущение неполного опорожнения. Если после похода в туалет остаётся ощущение, что кишечник не опустошён полностью, это тоже может быть признаком запора.

Чем опасен запор для организма

Последствия запора и почему его важно вовремя лечить. Фото © Freepik / wayhomestudio

Запор может быть опасен для организма по нескольким причинам. Во-первых, задержка стула часто приводит к усилению всасывания вредных веществ обратно в кровоток, что может вызвать отравление организма. Во-вторых, длительный запор нередко становится причиной развития геморроя из-за чрезмерного напряжения при дефекации. Запор также вызывает неприятные симптомы, такие как вздутие живота, газообразование, чувство тяжести и дискомфорта в животе. Постоянное напряжение при попытках сходить в туалет также может привести к развитию мышечных проблем в области таза и промежности.

Продукты, которые вызывают запор

Почему вообще может случиться запор? Иногда в недуге виноваты продукты, которые человек употреблял в пищу последнее время. В некоторых из них низкое содержание клетчатки или высокое содержание крахмала, из-за чего после переваривания данных продуктов могут возникнуть затруднения с дефекацией.

Молочные продукты

5 продуктов, которые вызывают сильный запор. Фото © Freepik

Некоторые люди испытывают затруднения в уборной после употребления молочных продуктов из-за недостатка лактазы — фермента, необходимого для переваривания лактозы. Это может привести к запору.

Бананы

Бананы содержат крахмал и пектин, которые могут замедлить процесс пищеварения и вызвать запор у некоторых людей.

Рис

Почему рис вызывает вздутие и запор. Фото © Freepik / KamranAydinov

Рис, особенно белый, имеет низкое содержание волокон, что способствует развитию запора и вздутия.

Чай и кофе

Чёрный чай и кофе могут вызывать дегидратацию из-за своего диуретического действия. Эти продукты становятся частой причиной возникновения запора у людей пожилого возраста.

Продукты с содержанием белой муки

Как белая мука влияет на функции кишечника. Фото © Freepik / 8photo

Пища, богатая рафинированными углеводами, такая как печенье, белый хлеб и другие продукты из белой муки, может вызвать запор из-за низкого содержания волокон.