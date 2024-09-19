5 продуктов из СССР с натуральным составом, которых теперь днём с огнём не сыщешь

Сейчас на полках магазинов можно найти буквально всё, однако кое-чего всё же нет — натуральных продуктов. Увы, в век технологий и развития химической промышленности в еду добавляют почти целую таблицу Менделеева. Дело в том, что у натурального состава есть ряд минусов для производителей. Во-первых, хорошее сырьё стоит дорого, а во-вторых, без определённых добавок продукты будут быстро портиться и их могут не успеть распродать. Также стоит отметить, что раньше государство не позволяло производителям самовольничать и предоставляло чёткую рецептуру (ГОСТ), которую были обязаны соблюдать все. В этой статье Life.ru расскажет о пяти самых любимых и натуральных продуктах из СССР.

Русские пельмени

Русские пельмени из СССР: Почему их так любили взрослые и дети. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Одним из любимых блюд взрослых и детей в Советском Союзе, да и сейчас, были пельмени. Конечно, в СССР их чаще всего лепили дома, но при этом продукт всегда можно было найти и в обычных магазинах. Раньше состав пельменей был такой: говядина, свинина, мука пшеничная, яйцо, сахар, соль, перец чёрный и лук. А что сейчас? Сейчас в лучшем случае вы найдёте там немного мяса. Также стоит отметить, что в СССР пельмени в прямом смысле стоили копейки. Ими очень любили обедать студенты, ведь даже в кафе большая порция стоила один рубль.

Молоко в треугольниках

Производство молочной продукции в СССР было на высшем уровне. За качеством молока всегда строго следили и делали его исключительно по ГОСТу. По вкусу эти продукты времён СССР значительно уступают современным, ведь сейчас из-за тщательной пастеризации в них практически не остаётся полезных элементов и насыщенного вкуса. Кстати, даже когда страна переживала дефицит, с молоком, мороженым, кефиром и ряженкой никогда не было проблем. Стоит вспомнить и экологичную стеклянную упаковку, в которой долгое время продавали молоко, пока на смену не пришли «треугольники». Как правило, стеклянные бутылки никто не выкидывал, а сдавал в специальные пункты приёма, чтобы выручить за них деньги.

Русская водка

Как советские граждане обменивали водку за границей. Фото © ТАСС / В. Аскоченский

Русская водка славилась ещё с древних времён, ведь, что уж скрывать, выпить в нашей стране любили всегда. Конечно, некоторые люди сталкивались из-за этого с серьёзной зависимостью, но сейчас не об этом. Водка в СССР действительно была хороша, а главное — всегда в наличии. Многие советские граждане даже использовали наш алкоголь в качестве международной валюты, когда отправлялись в командировки в другие страны. За русской водкой иностранцы буквально выстраивались в очередь.

Докторская колбаса

Варёную колбасу в СССР обожали, ведь она была не только вкусной, но и полезной. Давайте вспомним, какой состав был у докторской колбасы согласно ГОСТу: 15 кг говяжьего мяса высшего сорта,

60 кг свинины нежирной,

25 кг свинины жирной,

2,5 кг соли,

30 г селитры,

100 г сахара,

30 г кардамона.

Сейчас такой состав точно нигде не найти, ведь производители стараются не только сэкономить на сырье, но и сделать всё, чтобы увеличить срок годности продукта. Именно поэтому без «добавок» уже не обойтись. Помимо докторской колбасы в СССР было ещё по меньшей мере десять различных видов. Конечно, колбаса стоила не особо дёшево, поэтому обнаружить её в холодильнике было счастьем для советского человека. Бутерброд с колбаской был прекрасным началом дня!

Советское мороженое

Пломбир из СССР: В чём секрет легендарного мороженого. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

О советском мороженом буквально ходят легенды. Наверняка ваши бабушки и дедушки не раз вспоминали советский пломбир и говорили, что сейчас настоящего мороженого уже нет. Дело не в секретном рецепте или магии, а всего лишь в том самом натуральном молоке. Мороженое в СССР было нескольких видов: фруктовое, шоколадное, крем-брюле и, конечно, легендарный пломбир. Все они стоили не больше 20 копеек, а самое дешёвое и вовсе можно было купить за семь! Сейчас мороженое в среднем стоит по 90 рублей, а в его состав лучше даже не заглядывать. С годами пломбир перестал иметь насыщенный молочный вкус и мягчайшую консистенцию, что очень расстраивает тех, кто застал советский вариант.