«Восставший из ада»: Муж Цыгановой рассказал Life.ru, как сам привёл Кашпировского на ТВ Цыганов: «Исцелённым» Кашпировским всегда становилось только хуже 19 сентября, 15:01 Вадим Цыганов и Анатолий Кашпировский. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Вячеслав Прокофьев

После знаменитых «целительных сеансов» у Анатолия Кашпировского людям всегда становилось хуже. Об этом в беседе с Life.ru поведал поэт и продюсер Вадим Цыганов, рассказавший также и о том, что это он впервые привёл экстрасенса на телевидение.

«При последних временах будут обязательно восставшие из ада, Кашпировский — восставший из зада. Когда люди перестают верить власти, они начинают верить в чудеса, но это тупые, а умные, конечно, в Бога начинают верить. Самые тупенькие ищут каких-то бесовских проявлений. У меня была информация, что Кашпировский покаялся и начал в Бога верить. Но это легенды, я думаю. Вообще, меня судьба кидала в разные стороны, и с Кашпировским – я первый его привёл на телевидение» Поэт и продюсер Вадим Цыганов

Цыганов объяснил, что не был знаком с Кашпировским до того, как организовал ему перворе крупное вытспуление в Иркутске. И сейчас он очень рад, что на этом их с экстрасенсом знакомство завершилось. По мнению продюсера, многие россияне из веры в чудеса готовы доверять крайне сомнительным личностям, как это, например, было с Григорием Распутиным или целителем Петром Бадмаевым, которых тоже считали обладателями сверхъестественных сил. Цыганов рассказал о собственных впечатлениях после посещения сеансов советского мага.

«Я был на отчитке у Отца Германа (известный экзорцист РПЦ), специально пошёл, не мог бросить курить. Там кукарекают, гавкают, мяукают, вся чертовщина эта. Я стоял посередине и не пугался. И потом Отец Герман рассказал мне про Кашпировского, как люди приходят к нему, и им вроде как становится лучше. В конце отчитки я посмотрел на человека, которого завозят в коляске, он просто тихо просил его увезти оттуда. И пока я стоял 15 минут там, человек в коляске молча начал меняться в цветах как хамелеон. То он синий, то он красный, то зелёный, то чёрный. И этого человека в коляске я видел на сеансах у Кашпировского, до сих пор его лицо перед глазами. После Кашпировского становилось сначала, возможно, лучше, а потом намного хуже», — вспоминает поэт.

Напомним, что придумавший инновационный способ заряжать воду целительной силой Анатолий Кашпировский вновь начал проводить свои сеансы. При этом он уже успел поскандалить с корреспондентами Life.ru. У нас выходил материал с подробностями о том, как главный маг СССР снова собирает поклонников в Москве.