«Как вас зовут, тварь» : Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на журналистов Life.ru
Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов SHOT
Знаменитый советский экстрасенс Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов SHOT. Маг остался недоволен вопросами об эффективности сеансов исцеления.
Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на журналистов. Видео © SHOT
Из концертного зала после очередной такой встречи Анатолий Михайлович вышел в компании помощников и жены Гулизар Чалбашовой. Соратники мага сразу стали отгонять журналистов, не дав задать вопрос и оскорбляя, а супруга экстрасенса и вовсе пыталась выбить камеру из рук оператора. Кульминацией стало пожелание импотенции для корреспондента от помощника Кашпировского.
Напомним, звезда советских телеэкранов, экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек. Подробности читайте на Life.ru.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев