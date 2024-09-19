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19 сентября, 10:41

«Как вас зовут, тварь» : Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на журналистов Life.ru

Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов SHOT

Знаменитый советский экстрасенс Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов SHOT. Маг остался недоволен вопросами об эффективности сеансов исцеления.

Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на журналистов. Видео © SHOT

Из концертного зала после очередной такой встречи Анатолий Михайлович вышел в компании помощников и жены Гулизар Чалбашовой. Соратники мага сразу стали отгонять журналистов, не дав задать вопрос и оскорбляя, а супруга экстрасенса и вовсе пыталась выбить камеру из рук оператора. Кульминацией стало пожелание импотенции для корреспондента от помощника Кашпировского.

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Напомним, звезда советских телеэкранов, экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек. Подробности читайте на Life.ru.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова
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