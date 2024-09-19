«Как вас зовут, тварь» : Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на журналистов Life.ru

Знаменитый советский экстрасенс Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов SHOT. Маг остался недоволен вопросами об эффективности сеансов исцеления.

Из концертного зала после очередной такой встречи Анатолий Михайлович вышел в компании помощников и жены Гулизар Чалбашовой. Соратники мага сразу стали отгонять журналистов, не дав задать вопрос и оскорбляя, а супруга экстрасенса и вовсе пыталась выбить камеру из рук оператора. Кульминацией стало пожелание импотенции для корреспондента от помощника Кашпировского.