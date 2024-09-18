Как проводницы СССР превращали чай в шедевр — всё дело в соде! 

Ох уж эти поезда. Гудки на вокзале, едва понятные объявления по громкоговорителю, проводницы в накрахмаленной форме и, конечно, чай в гранёном стакане. Это был не просто напиток, а неотъемлемая часть каждого путешествия по бескрайним просторам Союза. Но мало кто знал, что этот чай иногда имел секретный ингредиент, который обычный кипяток превращал в настоящее чудо. И этот ингредиент — обычная пищевая сода. Да, именно так! И если вы хоть раз задавались вопросом, зачем проводницы в СССР добавляли соду в чай, пора открыть завесу тайны.

Экономия как искусство

Что добавляли в чай в советских поездах. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Ещё не забылись те времена, когда каждая копейка была на счету, а проводницы — настоящие мастерицы экономии. Им надо было сделать так, чтобы весь вагон получил свой чай, но вот беда: на долгий рейс вроде Москва – Владивосток чайного запаса не всегда хватало. Выделят одну пачку на всех — и крутись как хочешь! Сода становилась спасением: добавишь чуть-чуть, и вот чай уже выглядит крепче и насыщеннее. Это была настоящая магия: одна заварка превращалась в три, а то и четыре стакана крепчайшего чая. Пассажиры пили с удовольствием и даже не догадывались о хитрости.

Чай как с картинки

Как сода в чае спасала советских проводниц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alionabirukova

Вы скажете: ну и что, что сэкономили, а вкус-то? Так вот, здесь и вся соль! Или, правильнее сказать, сода. Она не только позволяла заварке «работать» дольше, но и убирала горечь, если заварка была слишком крепкой. Чай становился мягким на вкус, а главное — красивым. Представьте себе стакан, в котором чай блестит тёмным янтарём, словно с обложки журнала. Вот такой эффект давала сода. И поверьте, пассажиры это оценили. Они часто спрашивали: «А как вы так завариваете?» Но проводницы только загадочно улыбались — секрет был известен только им.

Никакой горечи и изжоги

Конечно, добавление соды — это не просто экономия. Она ещё и помогала бороться с неприятными последствиями долгих поездок. Вагон-ресторан — удовольствие не для всех, да и еда в поезде не всегда славилась качеством. Изжога — обычное дело. А вот сода в чае слегка облегчала эту неприятность, делая поездку чуть более комфортной. Вот такая вот забота о пассажирах — не только чай подать, но и о здоровье подумать!

Главное — не переборщить

Сода в чае: тайны советских поездов. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин

Но вот что интересно: с содой важно было не переусердствовать. Бывали случаи, когда из-за «передозировки» соды чай становился чуть ли не прозрачным! Да, вместо обещанного насыщенного цвета получался мутный раствор. Но проводницы были настоящими мастерами: чуть переборщила — объявляй, что это «специальный жёлтый чай» из далёкого Цейлона, и всё — ситуация спасена. Никто даже не догадывался, что это был маленький промах с содой.

Ностальгия по советским чаям

Эта традиция — добавлять соду в чай — жила ещё в 90-е, когда Союз уже распался, но привычки остались. Теперь же, когда на смену пришли пакетики и чай с пластиковым привкусом, про соду в чае уже забыли. А жаль! Ведь это была не просто маленькая хитрость, это было настоящее искусство выживания в условиях дефицита.

Сода в других странах

Почему проводницы в СССР клали в чай соду. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Кстати, подобные «содовые чаи» можно встретить и сегодня в Центральной Азии. Там чай с содой и молоком, который называют ширчаем, пьют для утоления жажды в жару. А в Гималаях шерпы добавляют соду в чай, чтобы бороться с обезвоживанием на высоте. Так что это не такая уж странная традиция — она живёт до сих пор, только в других уголках мира.