Матрёшка из рептилий: В Джорджии метровая змея отрыгнула ещё двух
В США исследователи нашли змею, и она внезапно отрыгнула двух других
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Американские исследователи из штата Джорджия поймали для изучения 121-сантиметровую индиговую змею. Во время обследования змея отрыгнула другую змею, а затем ещё одну. Об этом сообщает People.
Из пасти пресмыкающейся сначала вышла крысиная змея, а затем — ромбический гремучник. При этом второй змее удалось выжить. Через час после повторного появления на свет она начала двигаться. Учёные обнаружили у выжившей змеи выпуклость в животе, оказавшейся съеденной мышью.
«Этот необычный эпизод раскрывает не только впечатляющие охотничьи способности индиго, но и неожиданную живучесть гремучей змеи», — подчеркнули исследователи.
Отметим, что змеи не являются безобидным существами, и контакт с ними опасен для человека. Так, в Челябинске сотрудник детского лагеря хотел сфотографироваться с ползучим гадом, но вместо кадра получил укус. Благо, в результате инцидента никто не пострадал. Менее удачно закончилась встреча со змеей у жителя Таиланда. Питон выполз из туалета и прокусил мужчине гениталии.