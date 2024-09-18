Матрёшка из рептилий: В Джорджии метровая змея отрыгнула ещё двух

Американские исследователи из штата Джорджия поймали для изучения 121-сантиметровую индиговую змею. Во время обследования змея отрыгнула другую змею, а затем ещё одну. Об этом сообщает People .

Из пасти пресмыкающейся сначала вышла крысиная змея, а затем — ромбический гремучник. При этом второй змее удалось выжить. Через час после повторного появления на свет она начала двигаться. Учёные обнаружили у выжившей змеи выпуклость в животе, оказавшейся съеденной мышью.