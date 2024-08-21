Прокусил гениталии: Житель Таиланда вступил в схватку с огромным питоном в туалете
SHOT: Змея выскочила из унитаза и укусила жителя Таиланда ниже пояса
Змея накинулась на жителя Таиланда. Обложка © SHOT
Огромная змея вырвалась из унитаза и прокусила жителю Таиланда гениталии. В итоге питон был до смерти забит туалетным ёршиком. Кадры публикует SHOT.
Змея, которая вырвалась из унитаза на Таиланде. Видео © SHOT
Четырёхметровая рептилия резко набросилась на жителя Таиланда Таната Тангдеванона, который справлял нужду дома. Мужчина не сразу осознал, что произошло, но обернулся и заметил змею. Он крепко сжал ей шею, чтобы вытащить из туалета, но та не поддавалась.
В итоге таец схватил ёршик и стал бить пресмыкающееся. По его словам, произошедшее вызвало у него гнев и шок. Мужчина даже не заметил, что в порыве злости ударил себя ёршиком по пальцу. Змея скончалась, после чего пострадавший вызвал охранника и друга, который отвёз его в больницу. К счастью, змея оказалась неядовитой.
А ранее Life.ru писал, что змея приползла на балкон 14-го этажа петербургской многоэтажки и притаилась в углу. Специалисты аккуратно поместили пресмыкающееся в контейнер и принялись за поиски хозяина, но так и не нашли его.