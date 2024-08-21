Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 15:42

Прокусил гениталии: Житель Таиланда вступил в схватку с огромным питоном в туалете

SHOT: Змея выскочила из унитаза и укусила жителя Таиланда ниже пояса

Змея накинулась на жителя Таиланда. Обложка © SHOT

Змея накинулась на жителя Таиланда. Обложка © SHOT

Огромная змея вырвалась из унитаза и прокусила жителю Таиланда гениталии. В итоге питон был до смерти забит туалетным ёршиком. Кадры публикует SHOT.

Змея, которая вырвалась из унитаза на Таиланде. Видео © SHOT

Четырёхметровая рептилия резко набросилась на жителя Таиланда Таната Тангдеванона, который справлял нужду дома. Мужчина не сразу осознал, что произошло, но обернулся и заметил змею. Он крепко сжал ей шею, чтобы вытащить из туалета, но та не поддавалась.

В итоге таец схватил ёршик и стал бить пресмыкающееся. По его словам, произошедшее вызвало у него гнев и шок. Мужчина даже не заметил, что в порыве злости ударил себя ёршиком по пальцу. Змея скончалась, после чего пострадавший вызвал охранника и друга, который отвёз его в больницу. К счастью, змея оказалась неядовитой.

Как спастись при укусе змеи: советы эксперта
Как спастись при укусе змеи: советы эксперта

А ранее Life.ru писал, что змея приползла на балкон 14-го этажа петербургской многоэтажки и притаилась в углу. Специалисты аккуратно поместили пресмыкающееся в контейнер и принялись за поиски хозяина, но так и не нашли его.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • таиланд
  • Животные
  • Только на Life
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров