Прокусил гениталии: Житель Таиланда вступил в схватку с огромным питоном в туалете

Огромная змея вырвалась из унитаза и прокусила жителю Таиланда гениталии. В итоге питон был до смерти забит туалетным ёршиком. Кадры публикует SHOT.

Змея, которая вырвалась из унитаза на Таиланде. Видео © SHOT

Четырёхметровая рептилия резко набросилась на жителя Таиланда Таната Тангдеванона, который справлял нужду дома. Мужчина не сразу осознал, что произошло, но обернулся и заметил змею. Он крепко сжал ей шею, чтобы вытащить из туалета, но та не поддавалась.

В итоге таец схватил ёршик и стал бить пресмыкающееся. По его словам, произошедшее вызвало у него гнев и шок. Мужчина даже не заметил, что в порыве злости ударил себя ёршиком по пальцу. Змея скончалась, после чего пострадавший вызвал охранника и друга, который отвёз его в больницу. К счастью, змея оказалась неядовитой.