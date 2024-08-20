Как спастись при укусе змеи: советы эксперта

С укусом змеи могут столкнуться многие: от дачников до туристов в лесу. После этого человек нуждается в оказании первой медицинской помощи, ведь змея может быть ядовитой. Инструктор по первой помощи Максим Штыб в эфире телеканала "Санкт-Петербург" дал рекомендации по действиям в случае укуса змеи.

По его словам, прежде всего важно определить, ядовитая ли змея. Признаки яда включают парные колотые раны, тогда как неядовитая змея оставляет рваные повреждения, захватывая кожу. При укусе ядовитой змеи первоочерёдные действия следующие: сохраняйте спокойствие и успокойте пострадавшего, дайте ране немного кровоточить, чтобы удалить часть яда, но промывать водой необязательно. Затем наложите нетугую повязку и зафиксируйте пострадавшую конечность, чтобы замедлить распространение яда. Питьё воды поможет снизить концентрацию яда в крови, а прикладывание холода к месту укуса уменьшит отёк. Обязательно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую.

Укусы неядовитых змей также требуют внимания. При таких укусах важно промыть рану чистой водой с мылом, наложить стерильную повязку и зафиксировать конечность. При дальнейших симптомах, таких как боль или гной, следует обратиться к врачу. В целях профилактики используйте защитную одежду, но основным способом предотвращения укусов остаётся бдительность.