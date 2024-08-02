Живой угорь не смог выползти из мужчины из-за лайма в интимной зоне и стал грызть его изнутри NYP: Во Вьетнаме врачи извлекли из мужчины живого угря длиной в полметра 2 августа, 17:51 Во Вьетнаме из мужчины достали угря. Фото © Х / avgworkingguy

Во Вьетнаме мужчина засунул себе в задний проход живого угря длиной более полуметра (66 см), чтобы получить удовольствие и новые ощущения. Однако рыба полностью заползла в его кишечник, осталась там и начала грызть его изнутри. Об этом пишет New York Post.

Во Вьетнаме из мужчины достали угря. Фото © Х / avgworkingguy

Инцидент произошёл 27 июля с 31-летним гражданином Индии. В тот же день он был госпитализирован в больницу в Ханое, так как почувствовал невыносимые боли в животе. Врачи констатировали при помощи рентгена, что угорь прокусил прямую кишку и расположился в брюшной области. Как рассказали врачи, удалить рыбу через задний проход не удалось, потому что там оказалась ещё и долька лайма, не дававшая проникнуть внутрь. Тогда пациента отправили на срочную операцию.

Хирургам пришлось разрезать брюшную полость. Там они увидели толстого огромного, в полметра, живого угря. После его извлечения из организма мужчине наложили десяток швов, так как рыба успела неплохо похозяйничать внутри организма. Однако, по признаю медиков, случившееся не вызвало у них шока. По их словам, им часто приходилось извлекать из молодых вьетнамцев разные предметы, которые те засовывали в себя: бутылки, игрушки, чашки.

"Угри могут выживать в анаэробных условиях в течение длительного времени и способны прокусывать желудочно-кишечный тракт. Поэтому людям никогда не следует вводить живых животных через задний проход в поисках острых ощущений из-за непредсказуемых последствий", — поделился заместитель завотделением хирургии Ле Нят Хуэй.

Ранее сообщалось, что в США мужчину укусила опасная ядовитая змея, боль от зубов которой оказалась "адски невыносимой" и продлилась около десяти часов, в больнице пострадавший провёл целый месяц и не смог полностью прийти в себя. Сейчас он хромает и имеет проблемы со стопой.

Авторы Татьяна Миссуми