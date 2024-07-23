В Москве мужчине разорвало задний проход газовым баллончиком

В Москве мужчина ради шутки засунул газовый баллончик себе в задний проход, после чего произошёл взрыв. На место прибыли спасатели и врачи. Об этом пишет SHOT.

По словам 40-летнего потерпевшего, баллончик застрял, поэтому он взял плоскогубцы и попытался его извлечь, однако целостность ёмкости нарушилась и газ сдетонировал. Причины своих "игрищ" с баллончиком мужчина объяснять не стал.