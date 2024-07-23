В Москве мужчине разорвало задний проход газовым баллончиком
В Москве мужчина ради шутки засунул газовый баллончик себе в задний проход, после чего произошёл взрыв. На место прибыли спасатели и врачи. Об этом пишет SHOT.
По словам 40-летнего потерпевшего, баллончик застрял, поэтому он взял плоскогубцы и попытался его извлечь, однако целостность ёмкости нарушилась и газ сдетонировал. Причины своих "игрищ" с баллончиком мужчина объяснять не стал.
Ранее сообщалось, что во рту у 14-летнего школьника из Уфы взорвалась электронная сигарета. Она разворотила подростку рот, выбила семь зубов, а также обожгла гортань и нёбо.
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