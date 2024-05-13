В Подмосковье рыбака избили толпой из-за замечания справившему нужду прямо в пруд

В Подмосковье толпа хулиганов избила мужчину, который сделал одному из них замечание. По данным SHOT, 32-летний Владимир проводил время на пруду для платной рыбалки и уже собирался уходить, когда заметил, что какой-то неадекват справляет нужду прямо в воду.