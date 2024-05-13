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13 мая, 14:52

В Подмосковье рыбака избили толпой из-за замечания справившему нужду прямо в пруд

В Подмосковье толпа хулиганов избила мужчину, который сделал одному из них замечание. По данным SHOT, 32-летний Владимир проводил время на пруду для платной рыбалки и уже собирался уходить, когда заметил, что какой-то неадекват справляет нужду прямо в воду.

Владимир выразил незнакомцу своё возмущение, а уже через мгновение кто-то сильно ударил мужчину по затылку. Вскоре на рыбака побежала целая толпа — вероятно, приятели его оппонента. Всё, что успел сделать Владимир, — это брызнуть из перцового баллончика в лицо одному из нападавших.

Информация о состоянии избитого рыболова выясняется.

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АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Алексей Берковиц
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