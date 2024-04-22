Сосед-иностранец избил и переехал на тракторе Героя России в Подмосковье Бастрыкин потребовал доложить об истории с избиением Героя России в Подмосковье 22 апреля, 11:14 Избитый в Подмосковье Герой России Евгений Черняев. Обложка © VK / People Live 24. Новости Прямой эфир

В Московской области избили и переехали трактором Героя России Евгения Черняева. Предположительно, преступление совершил приезжий из Средней Азии. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить ему доклад.

"Председателем СК России поручено провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл около года назад в подмосковной деревне Вырубово, сейчас история получила огласку в Сети. Черняев начал конфликтовать с приезжими, которые, предположительно, незаконно проживали по соседству и постоянно хулиганили. Во время очередной ссоры один из мужчин переехал соседа, а потом избил его. Черняеву, как утверждается, чудом удалось избежать тяжёлых травм.

В СК подчеркнули, что ответственность за нападение на мужчину никто не понёс. Сейчас Бастрыкин потребовал провести проверку и представить ему доклад. Ход расследования будет контролироваться столичным ведомством.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Башкирии Рауф Габдуллин вместе с сыновьями избил подростков в селе Иглино. Одному из пострадавших выбили зубы, а другого скинули в овраг. При этом родным участников инцидента теперь угрожают расправой.

Авторы Татьяна Миссуми