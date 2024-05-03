Москвич ложкой для обуви переломал кости сыну-подростку и пытался выдавить ему глаз

В Москве пьяный мужчина жестоко избил 17-летнего сына металлической ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз. Как сообщает SHOT, чудовищный инцидент произошёл на майских праздниках в Савёловском районе столицы.

По данным телеграм-канала, 1 мая глава семейства вернулся домой поздно ночью. Мужчина был настолько пьян, что едва стоял на ногах. На шум в коридор вышел его сын-подросток, он сделал отцу замечание. Нравоучения буквально взбесили москвича, из-за чего он схватил металлическую ложку для обуви и начал бить мальчика по ногам. Разъярённый папаша остановился только, когда сломал юноше голень. После этого он вцепился ему в шею и стал выдавливать глаз. В этот момент в прихожую выбежала мать подростка. Она оттащила супруга от сына.

После этого школьник ушёл в свою комнату и только на следующий день пожаловался на плохое самочувствие. В больнице у него, кроме перелома и многочисленных ушибов, обнаружили серьёзную травму глаза. В настоящее время семью проверяет полиция. Известно, что супруги воспитывают ещё младшую дочь.