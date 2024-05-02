В Люберцах задержали неадеквата, ударившего девятилетнюю девочку по голове
МВД: В Люберцах задержали подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку
В Люберцах задержали мужчину, который ударил по голове девятилетнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Люберцах задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку. Видео © Telegram / Ирина Волк
На опубликованном видео задержанный предстаёт избитым. По данным полиции, он получил травмы в результате конфликта с очевидцами нападения на ребёнка. Кстати, именно они и не дали злоумышленнику сбежать с места преступления.
"Он был задержан гражданами, ставшими свидетелями произошедшего. Однако в связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу", — написала Волк в телеграм-канале.
На видео подозреваемый также заявляет, что якобы не знает, за что его вообще задержали.
Как ранее сообщал Life.ru, инцидент произошёл днём в четверг, 2 мая, в ЖК "Томилино парк". На записи с камер наблюдения видно, что неадекват ударил девочку по голове, после чего та упала. У пострадавшего ребёнка диагностировали ушибы лица и головы. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Кадр из видео Telegram / Ирина Волк