В Подмосковье неадекват ударил девятилетнюю девочку, которая шла из школы домой

В подмосковных Люберцах неизвестный ударил девятилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы с друзьями. Как сообщает Mash, неадекват шёл навстречу детям, ругался матом и бил по припаркованным машинам.

Момент нападения на ребёнка в Люберцах. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл днём в четверг, 2 мая, в ЖК "Томилино парк". На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина ударил девочку по голове, после чего та упала. Сам нападавший при этом скрылся. У пострадавшего ребёнка диагностировали ушибы лица и головы. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры, личность неадеквата уже установлена. По инкриминируемой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Девочка, на которую напал неадекват в Люберцах. Фото © Telegram / Mash

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ход и результаты его расследования взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура", — говорится в сообщении надзорного ведомства.