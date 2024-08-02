Мужчина 10 часов мучился от адской боли после укуса змеи и чуть не умер из-за противоядия People: В США мужчина рассказал о 10 часах "адских болей" от укуса ядовитой змеи 2 августа, 15:58 Американец чуть не умер от укуса змеи. Обложка © freepik / wirestock

В США мужчину укусила опасная ядовитая змея, боль от зубов которой оказалась "адски невыносимой" и продлилась около десяти часов, в больнице пострадавший провёл целый месяц и не смог полностью прийти в себя. Об этом пишет People.

3 июля Рафаэль Фрейтас прибирался во дворе дома вместе со своей девушкой. Пара решила почистить от мусора бассейн. Мужчина остался ждать, а его возлюбленная ушла в сарай за сачком. Внезапно он почувствовал дикую боль в ноге, как будто её подожгли. На лодыжке появились две кровоточащие точки от укуса медноголового щитомордника.

"Я посмотрел вниз, а потом почувствовал, что вверх по ноге как будто бы начало подниматься пламя. Это была самая сильная боль на свете", — поделился Фрейтас.

Из раны текли кровь и жёлтая слизь. Девушка не растерялась и тут же отвезла мужчину в больницу. Там пообещали дать противоядие, только если яд начнёт подниматься выше колена и будет угрожать работе сердца. Простые обезболивающие не помогали, пострадавший в течение десяти часов ощущал себя на грани смерти.

Когда стало ясно, что дело серьёзное, пациенту вкололи противоядие. Однако выяснилось, что мужчина склонен к аллергии. Помимо ноги у него начались отёки на лице: губы "выросли" в три раза, заплыли глаза, лопались сосуды. Мужчина смог поправиться только через месяц, однако после укуса появились проблемы со стопой и хромота.

"Самыми страшными были первые пять минут. Я садился в машину и осознавал, что девушка везёт меня в больницу, потому что в моём теле яд. Это был несколько сюрреалистический момент. Я подумал: "Вот чёрт, именно так я и уйду. От укуса змеи", — вспоминает Фрейтас.

Ранее в индийском штате Бихар местный житель убил змею, укусив её трижды. Это произошло с работником по имени Сантош Лохар на строительстве железной дороги. Он спал, когда в лагерь заползло пресмыкающееся и укусило его. Мужчина разозлился, подцепил змею палкой и отомстил ей.

Авторы Татьяна Миссуми