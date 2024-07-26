В Индии гигантская змея напала на бедолагу, справлявшего нужду в кустах

В Индии на мужчину без штанов напала гигантская змея. Как пишет британский таблоид The Daily Mirror, происшествие случилось в Джабалпуре.

Питон пытался удушить мужчину в Индии. Видео © Х / Crime Reports India

Журналисты рассказали, что местный житель хотел справить в кустах естественную нужду. В какой-то момент его заметил питон, который обвился вокруг шеи своей жертвы и начал её душить.

На помощь мужчине бросились услышавшие его крики люди. Он боролся с пресмыкающимся даже со спущенными штанами. В итоге змею зарубили топором.