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26 июля, 04:27

В Индии гигантская змея напала на бедолагу, справлявшего нужду в кустах

The Daily Mirror: В Индии на мужчину без штанов напала гигантская змея

В Индии на мужчину без штанов напала гигантская змея. Как пишет британский таблоид The Daily Mirror, происшествие случилось в Джабалпуре.

Питон пытался удушить мужчину в Индии. Видео © Х / Crime Reports India

Журналисты рассказали, что местный житель хотел справить в кустах естественную нужду. В какой-то момент его заметил питон, который обвился вокруг шеи своей жертвы и начал её душить.

На помощь мужчине бросились услышавшие его крики люди. Он боролся с пресмыкающимся даже со спущенными штанами. В итоге змею зарубили топором.

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Ранее Life.ru писал, что в индийском штате Бихар местный житель убил змею, укусив её трижды. Местные новостные порталы сообщали, что это произошло с работником по имени Сантош Лохар на строительстве железной дороги.

Обложка ©

Х / Crime Reports India

Алексей Соловьёв
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