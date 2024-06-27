В ХМАО мальчик больше 10 дней провёл в реанимации после укуса гадюки в парке

Восьмилетний мальчик из Сургута оказался в реанимации после укуса гадюки в парке. Змея цапнула малыша за палец, но он не смог рассказать об этом родителям из-за расстройства аутистического спектра. При этом сами взрослые приняли укус за перелом. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Депздрав Югры.

Сургутские врачи диагноз не подтвердили, поэтому было принято решение отправить маленького пациента в Нижневартовск. Туда его доставили санавиацией.

"Ребёнок поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, конфликтовал с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому", — рассказал врач Алексей Томилин, который принимал пострадавшего.

Специалисты 11 дней боролись за жизнь мальчика. После укуса пострадало сердце, лёгкие и брюшная полость. Семь дней он провёл под аппаратом ИВЛ. В итоге врачам удалось спасти жизнь пациента и избежать ампутации руки, которая была поражена ядом гадюки. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.