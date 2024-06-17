Приморский "заклинатель" руками вытащил змею из-под капота машины

Водителю из Приморья во время поездки пришлось остановиться на обочине, чтобы достать змею из-под капота служебной машины. Об этом пишет SHOT.

Мужчина вытащил змею из-под капота машины. Видео © Telegram / SHOT

Мужчина ехал по дороге на своей рабочей Toyota Regius Ace, когда услышал странный звук. Остановившись, водитель открыл капот, чтобы посмотреть, что же там пришло в негодность, как вдруг произошёл натуральный "бросок кобры".

На мужчину напрыгнул амурский полоз, который не знал, с кем имеет дело. Водитель с помощью пары выверенных движений, как настоящий змеиный заклинатель, обуздал пресмыкающееся, вытащив безбилетного пассажира и отправив его в ближайшие кусты. Приземлившись, мудрый змей понял, что здесь их дороги расходятся и дальше ему придётся держать свой путь в одиночку либо поймать другую попутку.