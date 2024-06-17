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17 июня, 14:44

Приморский "заклинатель" руками вытащил змею из-под капота машины

Краснокнижный амурский полоз забрался под капот машины в Приморье

Амурский полоз. Фото © Красная книга Амурской области

Амурский полоз. Фото © Красная книга Амурской области

Водителю из Приморья во время поездки пришлось остановиться на обочине, чтобы достать змею из-под капота служебной машины. Об этом пишет SHOT.

Мужчина вытащил змею из-под капота машины. Видео © Telegram / SHOT

Мужчина ехал по дороге на своей рабочей Toyota Regius Ace, когда услышал странный звук. Остановившись, водитель открыл капот, чтобы посмотреть, что же там пришло в негодность, как вдруг произошёл натуральный "бросок кобры".

На мужчину напрыгнул амурский полоз, который не знал, с кем имеет дело. Водитель с помощью пары выверенных движений, как настоящий змеиный заклинатель, обуздал пресмыкающееся, вытащив безбилетного пассажира и отправив его в ближайшие кусты. Приземлившись, мудрый змей понял, что здесь их дороги расходятся и дальше ему придётся держать свой путь в одиночку либо поймать другую попутку.

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Змеи вообще довольно своенравные товарищи и любят делать то, что считают нужным. Ранее жёлтый "дружок" уполз от своей хозяйки, чтобы принять солнечную ванну в центре Москвы. "Василиск" спокойно грелся на солнышке, когда его заметил испугавшийся охранник.

Владимир Озеров
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