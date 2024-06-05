Жёлтая змея сбежала из гостиницы в центре Москвы, чтобы погреться на солнышке, но её сцапали спасатели
Змея уползла от хозяйки из гостиницы в центре Москвы
Жёлтую змею заметили в районе Малого Трёхсвятительского переулка в центре Москвы. Пресмыкающееся спокойно грелось на солнышке, тем не менее изрядно напугало местного охранника. Он вызвал спасателей.
Змея уползла от хозяйки из гостиницы в центре Москвы. Фото © Life.ru
Как узнал Life.ru, змейка спряталась под теплотрассой во дворе дома. Прибывшие спасатели оценили, что незваная гостья ведёт себя спокойно, и положили её в пластиковый контейнер.
Змея уползла от хозяйки из гостиницы в центре Москвы. Фото © Telegram / ЧСтные новости Москвы
Через пару минут нашлась хозяйка змеи. Оказалось, что ранним утром её змея уползла. По данным источника Life.ru, беглянка вместе с хозяйкой жила в гостинице.
А ранее в Московской области двух детей госпитализировали после встречи с чешуйчатыми. Во время прогулки по полю десятилетний мальчик оказался недостаточно внимателен и наступил на змею, которая тут же отомстила ему укусом, а 11-летняя девочка почему-то решила, что фотосессия с ней станет отличным времяпрепровождением, и тут же убедилась в обратном.
Life.ru