Жёлтая змея сбежала из гостиницы в центре Москвы, чтобы погреться на солнышке, но её сцапали спасатели

Жёлтую змею заметили в районе Малого Трёхсвятительского переулка в центре Москвы. Пресмыкающееся спокойно грелось на солнышке, тем не менее изрядно напугало местного охранника. Он вызвал спасателей.

Как узнал Life.ru, змейка спряталась под теплотрассой во дворе дома. Прибывшие спасатели оценили, что незваная гостья ведёт себя спокойно, и положили её в пластиковый контейнер.

А ранее в Московской области двух детей госпитализировали после встречи с чешуйчатыми. Во время прогулки по полю десятилетний мальчик оказался недостаточно внимателен и наступил на змею, которая тут же отомстила ему укусом, а 11-летняя девочка почему-то решила, что фотосессия с ней станет отличным времяпрепровождением, и тут же убедилась в обратном.