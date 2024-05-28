Змея пришла за покупками: В Зеленограде необычный посетитель ползком заявился в продуктовый
SHOT: Змея заползла в магазин в Зеленограде и перепугала всех покупателей
В один из продуктовых магазинов Зеленограда заползла змея. Она устроила нешуточный переполох и сильно напугала находившихся там покупателей. Об этом сообщает SHOT.
Змея, которая заползла в магазин в Зеленограде. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, всё произошло в магазине "Белорусские продукты" на Яблоневой аллее. Змея заползла в людное помещение и под встревоженные крики посетителей скрылась под одним из холодильников, не поддаваясь на уговоры вылезти и выбрать какой-нибудь другой продуктовый.
В итоге работа магазина оказалась парализована до тех пор, пока по вызову не приехали спасатели, выловившие пресмыкающегося посетителя. К слову, оказалось, что это был не какой-то ядовитый гад, а вполне безобидный уж.
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