Змея пришла за покупками: В Зеленограде необычный посетитель ползком заявился в продуктовый

В один из продуктовых магазинов Зеленограда заползла змея. Она устроила нешуточный переполох и сильно напугала находившихся там покупателей. Об этом сообщает SHOT.

Змея, которая заползла в магазин в Зеленограде. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, всё произошло в магазине "Белорусские продукты" на Яблоневой аллее. Змея заползла в людное помещение и под встревоженные крики посетителей скрылась под одним из холодильников, не поддаваясь на уговоры вылезти и выбрать какой-нибудь другой продуктовый.

В итоге работа магазина оказалась парализована до тех пор, пока по вызову не приехали спасатели, выловившие пресмыкающегося посетителя. К слову, оказалось, что это был не какой-то ядовитый гад, а вполне безобидный уж.