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28 мая, 13:07

Змея пришла за покупками: В Зеленограде необычный посетитель ползком заявился в продуктовый

SHOT: Змея заползла в магазин в Зеленограде и перепугала всех покупателей

В один из продуктовых магазинов Зеленограда заползла змея. Она устроила нешуточный переполох и сильно напугала находившихся там покупателей. Об этом сообщает SHOT.

Змея, которая заползла в магазин в Зеленограде. Фото © SHOT

Змея, которая заползла в магазин в Зеленограде. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, всё произошло в магазине "Белорусские продукты" на Яблоневой аллее. Змея заползла в людное помещение и под встревоженные крики посетителей скрылась под одним из холодильников, не поддаваясь на уговоры вылезти и выбрать какой-нибудь другой продуктовый.

В итоге работа магазина оказалась парализована до тех пор, пока по вызову не приехали спасатели, выловившие пресмыкающегося посетителя. К слову, оказалось, что это был не какой-то ядовитый гад, а вполне безобидный уж.

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Весна наконец-то прогнала холода, а вместе с теплом начали вести активную жизнь и змеи. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Московской области двух детей госпитализировали после встречи с чешуйчатыми. Во время прогулки по полю десятилетний мальчик оказался недостаточно внимателен и наступил на змею, которая тут же отомстила ему укусом, а 11-летняя девочка почему-то решила, что фотосессия с ней станет отличным времяпрепровождением, и тут же убедилась в обратном.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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