В Москве пенсионерка забила тревогу из-за двух змей, которые ей померещились

Пенсионерка заявила, что обнаружила двух больших змей в коридоре одной из квартир дома, расположенного на улице Берзарина на северо-западе Москвы. Однако при проверке оказалось, что рептилий на самом деле там не было.

"При проверке сообщения о змеях в квартире на улице Берзарина оказалось, что рептилий в жилище не было. Дома находились пожилая женщина и её внук, пояснивший, что у бабушки есть психическое заболевание", — передаёт 360.ru со ссылкой на источник.