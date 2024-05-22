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22 мая, 12:14

В Москве пенсионерка забила тревогу из-за двух змей, которые ей померещились

Две змеи перепугали жителей дома на северо-западе Москвы

Пенсионерка заявила, что обнаружила двух больших змей в коридоре одной из квартир дома, расположенного на улице Берзарина на северо-западе Москвы. Однако при проверке оказалось, что рептилий на самом деле там не было.

"При проверке сообщения о змеях в квартире на улице Берзарина оказалось, что рептилий в жилище не было. Дома находились пожилая женщина и её внук, пояснивший, что у бабушки есть психическое заболевание", — передаёт 360.ru со ссылкой на источник.

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А ранее Life.ru рассказывал более реальную историю о змее, которая забралась в квартиру к москвичке. Огромный удав-"рецидивист" сбежал от хозяина и вылез из унитаза соседки. Оказалось, что белая рептилия два года назад уже "делала ноги", внезапно объявившись посреди лестничной клетки. В этот раз змея длиной несколько метров пробралась в соседний стояк, откуда и наведалась "в гости".

Обложка ©

Shutterstock / Mark_Kostich

Евгения Мосс
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