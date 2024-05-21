В Москве огромный удав-"рецидивист" сбежал от хозяина и вылез из унитаза соседки

Огромный удав вылез из унитаза жительницы Москвы, причём для него это, как оказалось, не впервой. По данным SHOT, белая рептилия поставила на уши дом на Енисейской улице. Хозяйка одной из квартир зашла в туалет и заметила, как нечто извивается под слоем монтажной пены. Видимо, не придав этому значения, женщина ушла. Через несколько минут она увидела жуткую картину, запечатлённую на фото ниже.

Удав, перепугавший жительницу Москвы. Фото © SHOT

Ошарашенная москвичка захлопнула дверь и ринулась вызывать спасателей. Оказалось, что удав — буквально её сосед, который два года назад уже сбегал от хозяев, внезапно объявившись посреди лестничной клетки. В этот раз змея длиной в несколько метров заползла в унитаз, упала вниз и пробралась в соседний стояк, откуда и наведалась "в гости".