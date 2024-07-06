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6 июля, 04:39

В Индии мужчина смело отомстил укусившей его змее

India Today: В Индии мужчина закусал змею до смерти за то, что она его цапнула

В индийском штате Бихар местный житель убил змею, укусив её трижды, сообщает журнал India Today. Это произошло с работником по имени Сантош Лохар на строительстве железной дороги. Он спал, когда в лагерь заползло пресмыкающееся и укусило его. Мужчина разозлился, подцепил змею палкой и отомстил ей.

По словам пострадавшего, в его деревне есть поверье: если укусила змея, её нужно укусить в ответ дважды, чтобы нейтрализовать яд. Коллеги доставили героя истории в ближайшую больницу. Там сообщили, что Сантошу ничего не угрожает.

"Многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, иначе жизнь Сантоша была бы в большой опасности", — пишет издание.

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Ранее восьмилетний мальчик из Сургута оказался в реанимации после укуса гадюки в парке. Змея укусила ребёнка за палец, но он не смог рассказать об этом родителям из-за расстройства аутистического спектра.

Обложка ©

Unsplash / Mohan Moolepetlu

Анатолий Симоненко
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