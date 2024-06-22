Змеи атаковали жилые дома в курортной Анталье Halk TV: Жара в Анталье привела к нашествию змей в дома, офисы и автомобили 22 июня, 13:50 Змеи атаковали жилые дома в курортной Анталье. Обложка © Freepik / wirestock

Турецкую Анталью атаковали змеи, они пробираются в дома, офисы и даже автомобили в поисках прохлады, так как в регионе вновь фиксируется рекордная жара. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

"В Анталье жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы. В этом году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей. Участившиеся сообщения вызвали беспокойство в городе", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в один из продуктовых магазинов Зеленограда заползла змея. Она устроила нешуточный переполох и сильно напугала находившихся там покупателей. Поймать змею помогли прибывшие спасатели.

Авторы Татьяна Миссуми