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13 августа, 23:29

Петербурженка нашла змею на своём балконе, забившуюся в угол

Змея приползла на балкон 14-го этажа петербургской многоэтажки и притаилась в углу

Змея приползла на балкон 14-го этажа петербургской многоэтажки и притаилась в углу. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Змея приползла на балкон 14-го этажа петербургской многоэтажки и притаилась в углу. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

В Петербурге произошло необычное происшествие: на балконе 14-го этажа дома на Кондратьевском проспекте оказалась змея. Жительница квартиры обнаружила маисового полоза, не оставившего ей выбора, кроме как обратиться за помощью к спасателям. Как рептилия оказалась на такой высоте, остаётся загадкой. Службы МЧС немедленно выехали на место происшествия. Об этом рассказал kp.ru.

По прибытии на адрес сотрудники ПСО "Экстремум" обнаружили змею, прижимавшуюся к углу балкона. Специалисты аккуратно поместили полоза в контейнер и принялись за поиски его хозяина. К сожалению, в процессе выяснилось, что никто из соседей не заявлял о пропаже рептилии. В итоге один из добровольцев спасательной команды взял полоза под свою опеку, предоставив ему временный дом.

Мужчина 10 часов мучился от адской боли после укуса змеи и чуть не умер из-за противоядия
Мужчина 10 часов мучился от адской боли после укуса змеи и чуть не умер из-за противоядия

Ранее в индийском Джабалпуре гигантский питон напал на мужчину, который справлял нужду в кустах. Змея обвилась вокруг шеи жертвы и начала её душить. Крики пострадавшего привлекли внимание прохожих, которые бросились на помощь.

Кирилл Сосновских
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