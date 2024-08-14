Петербурженка нашла змею на своём балконе, забившуюся в угол

В Петербурге произошло необычное происшествие: на балконе 14-го этажа дома на Кондратьевском проспекте оказалась змея. Жительница квартиры обнаружила маисового полоза, не оставившего ей выбора, кроме как обратиться за помощью к спасателям. Как рептилия оказалась на такой высоте, остаётся загадкой. Службы МЧС немедленно выехали на место происшествия. Об этом рассказал kp.ru.

По прибытии на адрес сотрудники ПСО "Экстремум" обнаружили змею, прижимавшуюся к углу балкона. Специалисты аккуратно поместили полоза в контейнер и принялись за поиски его хозяина. К сожалению, в процессе выяснилось, что никто из соседей не заявлял о пропаже рептилии. В итоге один из добровольцев спасательной команды взял полоза под свою опеку, предоставив ему временный дом.