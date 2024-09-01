«Вымершая‎» серая цапля прилетела в Москву

В Москве нашли серую цаплю, которую считали исчезнувшей птицей с территории города. Также она занесена в Красную книгу. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Вид этих птиц обычно селится колониями. Они также любят обустраивать жильё из веток на деревьях, кустах ивняка или в тростнике. Возвращение этих краснокнижных птиц в Москву учёные объяснили благоприятной экологической обстановкой.

«Встретить серую цаплю — редкая удача для московского орнитолога. Цапли очень любят подолгу стоять неподвижно у кромки воды, подкарауливая добычу — рыбу и земноводных. Присутствие этих пернатых говорит о сбалансированном состоянии экосистемы московских водоёмов», — приводятся на сайте слова орнитолога отдела мониторинга биоразнообразия столичного Департамента Даниила Давыдова.