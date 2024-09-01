«Вымершая» серая цапля прилетела в Москву
Давно исчезнувшую и занесённую в Красную книгу серую цаплю обнаружили в Москве
Серая цапля, занесённая в Красную книгу. Обложка © Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
В Москве нашли серую цаплю, которую считали исчезнувшей птицей с территории города. Также она занесена в Красную книгу. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Вид этих птиц обычно селится колониями. Они также любят обустраивать жильё из веток на деревьях, кустах ивняка или в тростнике. Возвращение этих краснокнижных птиц в Москву учёные объяснили благоприятной экологической обстановкой.
«Встретить серую цаплю — редкая удача для московского орнитолога. Цапли очень любят подолгу стоять неподвижно у кромки воды, подкарауливая добычу — рыбу и земноводных. Присутствие этих пернатых говорит о сбалансированном состоянии экосистемы московских водоёмов», — приводятся на сайте слова орнитолога отдела мониторинга биоразнообразия столичного Департамента Даниила Давыдова.
Ранее Life.ru рассказал о том, что столичный парк «Сокольники» ждут большие обновления. Там ещё лучше начнут себя чувствовать птицы. На территории уже проходят работы по обустройству новой площадки для орнитария. Постройки смогут улучшить условия содержания, лечения, кормления и тренировок птиц, а также сделать экскурсии для посетителей ещё интереснее.