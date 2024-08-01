В Петербурге дали старт акции "Синяя птица — безопасная территория"

В Северной столице стартовала акция "Синяя птица — безопасная территория", в которой приняли участие волонтёры центра "Контакт", а также жители города. Главная задача добровольцев — уничтожить как можно больше надписей о продаже наркотических веществ. На закрашенном объявлении остаётся только силуэт синей птицы. Накануне она прошла в Московском районе.

"Это проходит по всему городу, мы все единовременно это делаем. Естественно, мы понимаем, что таким образом мы не решим проблему психоактивных веществ и их существования, но мы знаем, что этой акцией мы сможем привлечь внимание общественности и хотя бы избавиться от какой-то пропаганды психоактивных веществ", — прокомментировала специалист по работе с молодёжью центра "Контакт" Ксения Федерякина в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Всего участникам акции удалось избавиться от 70 объявлений. Поддержку мероприятию оказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. Впервые данная акция была проведена в 2019 году по инициативе школьников. За всё время в ней приняло участие боле пяти тысяч волонтёров.