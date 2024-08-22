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22 августа, 10:35

В Челябинске сотрудники лагеря хотели сделать фото со змеёй в лесу, но она сделала «кусь»

Гадюка укусила сотрудников детского лагеря «Солнечная поляна» в Челябинске

Гадюка укусила двух сотрудников лагеря «Солнечная поляна» в Челябинске в городе Каштак. Никто сильно не пострадал, рассказал замдиректора учреждения Егор Конышев в беседе с порталом 74.RU.

Происшествие случилось на прошлой неделе, 19 августа. Встреча сотрудников и змеи произошла в лесу, они хотели с ней сфотографироваться.

«Двое наших сотрудников, совершеннолетних, сами обнаружили змею в лесу, взяли в руки, чтобы сфотографироваться. Сначала она укусила одного, потом второй решил помочь другу, и она укусила и его. С ними уже сейчас всё хорошо, состояние стабильное. Вчера один уже вышел на работу», — рассказал Конышев.

По словам замдиректора, скорее всего, это была вовсе не гадюка, а какая-то другая не ядовитая змея. Есть вероятность, что сотрудники за гадюку приняли обычного чёрного полоза.

Как спастись при укусе змеи: советы эксперта
Как спастись при укусе змеи: советы эксперта

Ранее Life.ru рассказывал о дикой схватке жителя Таиланда с питоном. Змея выскочила из унитаза и укусила мужчину ниже пояса. В итоге испуганный парень убил животное голыми руками, а точнее туалетным ёршиком. Змея была длиной в четыре метра.

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VK / Лагерь «Солнечная поляна» экосмена

Наталья Афонина
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