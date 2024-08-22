В Челябинске сотрудники лагеря хотели сделать фото со змеёй в лесу, но она сделала «кусь»

Гадюка укусила двух сотрудников лагеря «Солнечная поляна» в Челябинске в городе Каштак. Никто сильно не пострадал, рассказал замдиректора учреждения Егор Конышев в беседе с порталом 74.RU.

Происшествие случилось на прошлой неделе, 19 августа. Встреча сотрудников и змеи произошла в лесу, они хотели с ней сфотографироваться.

«Двое наших сотрудников, совершеннолетних, сами обнаружили змею в лесу, взяли в руки, чтобы сфотографироваться. Сначала она укусила одного, потом второй решил помочь другу, и она укусила и его. С ними уже сейчас всё хорошо, состояние стабильное. Вчера один уже вышел на работу», — рассказал Конышев.

По словам замдиректора, скорее всего, это была вовсе не гадюка, а какая-то другая не ядовитая змея. Есть вероятность, что сотрудники за гадюку приняли обычного чёрного полоза.