Тест: Вы точно гомо советикус, если угадаете, что это за штуковины из СССР

Советский Союз был известен многими вещами: космической программой, наукой и, конечно же, изобретательностью в повседневной жизни. В те годы необходимость часто приводила к созданию необычных, но практичных предметов, которые могли сбить с толку непосвящённых. Даже если сейчас они кажутся немного странными или устаревшими, эти шедевры техники выполняли жизненно важные функции. Можете ли вы выяснить, для чего они использовались?