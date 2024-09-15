Опаснее, чем бандиты: продукты 90-х, которые могли навредить больше, чем уличные перестрелки

Когда мы говорим о 90-х, на ум приходят кожаные куртки, перстни на пальцах и наивные уличные ларьки. Но далеко не только криминал царил в те времена. В магазинах и на рынках можно было найти настоящих «врагов» здоровья, замаскированных под обычные продукты. И хоть с уличной опасностью можно было справиться — не каждый день вы знали, чем обернётся ваш завтрак или ужин. Давайте вспомним, какие продукты тех лет могли стать настоящим испытанием для здоровья и почему.

Бульонные кубики: дешевое мясо без мяса

Продукты из 90-х, которые вредили здоровью. Фото © ТАСС / Пресс-служба компании "Нестле"

Суп на курице в 90-е был роскошью, которую мало кто мог себе позволить. Но что-то вроде курицы — всегда было под рукой. Бульонные кубики от «Knorr», «Galina Blanca» и «Maggi» считались чуть ли не спасением на кухне. Рекламные ролики сулили «наваристые супы» и ароматные блюда, но реальность оставляла желать лучшего. В составе — вместо куриного мяса — крахмал, соль, ароматизаторы и химические усилители вкуса. Сегодня врачи предостерегают от злоупотребления такими добавками, ведь в длинной перспективе они могли провоцировать гастриты и другие проблемы с желудком. Однако в 90-е кубики считались вполне «нормальным» заменителем дорогих продуктов.

Маргарин «Rama»: король на каждом столе

«Rama» заполнила полки магазинов и сердца россиян примерно в 1996 году. Этот немецкий спред рекламировали как изысканное сливочное масло. Но если кто-то надеялся, что он приблизится к настоящему продукту — его ожидало разочарование. «Rama» была чисто растительным продуктом, приправленным консервантами, и подавалась как «замена» масла для тех, кто хотел сэкономить. Продукт был мягким, намазывался легко и почти не отличался по вкусу от более дорогих альтернатив, что и сделало его таким популярным. Однако регулярное употребление маргарина с высоким содержанием трансжиров могло значительно повлиять на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Продукт стал настоящей визитной карточкой бюджетных бутербродов 90-х, но стоило ли это последствий для здоровья?

Жвачки «Love is», «Turbo» и прочие радости на пять минут

Опасные продукты 90-х — что ели тогда. Фото © Wikipedia / Dobromila.

Жвачка в 90-е — это не просто сладость, это часть образа жизни. Каждая школьная перемена сопровождалась хрустом «Love is» или «Turbo». Особенно ценились вкладыши с рисунками о любви или изображениями автомобилей. Но вот о том, сколько химии было внутри этих маленьких радужных кусочков, никто особо не задумывался. Жевательный вкус исчезал уже через пару минут, оставляя только намёк на резину. Эти жвачки были жёсткими на вкус, но так или иначе стали иконой детства. Вопрос в другом — не оставили ли они больше вреда, чем воспоминаний?

Спирт «Royal»: крепче некуда

С началом 90-х россияне познакомились с так называемым «королевским напитком» — спиртом «Royal». Этот 96-процентный продукт, который стоил в три раза дешевле водки, привлекал внимание и мгновенно завоевал популярность среди желающих «сэкономить». Но пить его — было настоящим испытанием. В Европе «Royal» использовали как техническую жидкость — для чистки оптики или разжигания огня. Разбавленный соком, он попадал на столы студентов, рабочих и даже интеллигенции. Популярное выражение «сыграем на рояле» значило лишь одно — пора налить. Сегодня страшно представить, сколько печени и желудков пострадало от этого коктейля.

Растворимые напитки «Invite», «Yupi», «Zuko» — сладкий яд

Чем опасен маргарин и спирт из 90-х. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Venn-Photo

Эти напитки были обязательной частью школьных праздников, студенческих посиделок и просто весёлых встреч с друзьями. Пакетик стоил копейки и превращал два литра воды в яркую, сахарную жидкость, которую пили с удовольствием. Но если бы тогда кто-то задумался о составе! Сахар, искусственные красители и вкусовые добавки — далеко не полный список «ингредиентов» этих напитков. Самым известным среди них был российский «Invite», а импортные «Yupi» и «Zuko» отличались более насыщенными вкусами, хотя проблемы со здоровьем от этого не менялись. Гастриты и аллергические реакции, к сожалению, часто становились результатом этого сладкого удовольствия.