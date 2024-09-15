7 запретов Южной Кореи, от которых у любого русского волосы встанут дыбом

Южная Корея — страна, где высокие технологии соседствуют с древними традициями, а культурные контрасты могут свести с ума. Но есть вещи, которые русскому человеку покажутся, мягко говоря, странными. Вот семь запретов, после знакомства с которыми вам точно захочется спросить: «Это шутка?»

1. Онлайн-игры под запретом ночью

7 странных корейских законов, которые не понять русским. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

Представьте, что подросткам в Корее запрещено играть в онлайн-игры с полуночи до шести утра! Государство решило: детям нужно спать, а не сидеть за компьютером. Любой сервис в Корее потребует от вас ввести данные ID-карты, и если вам нет 16, то ночью в Сети делать нечего. Представляете, каково это услышать русским школьникам, которые проводят ночные рейды в любимых играх? В России такого точно не оценили бы.

2. Лоббизм как синоним взятки

Корейские власти решили не мелочиться и приравняли лоббизм к коррупции. Если вы хотите продвигать свои интересы через правительство, ждите тюрьмы. Например, глава «Лотте» получил срок за подобные махинации. Для корейцев это нормальная практика, а для российских бизнесменов такие ограничения явно бы показались чересчур строгими.

3. Уличная торговля — почти преступление

Законы Южной Кореи, которые кажутся абсурдными для русских. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Если в России уличная еда — это часть культуры, то в Южной Корее всё не так просто. Торговцы стритфудом до недавнего времени были вне закона. Даже сейчас, если хотите продавать вкусняшки с лотка, вам понадобится лицензия, которую нужно обновлять каждый год. Да, такой «фастфуд» строго контролируется государством, а без разрешения можно схлопотать штраф. В России уличные бабушки с пирожками точно бы не согласились на такие условия!

4. Учёба до ночи — под контролем

Корейцы — настоящие трудоголики, и это касается не только взрослых, но и школьников. Внеклассные занятия могут длиться до позднего вечера, что, кстати, иногда приводит к страшным последствиям. Чтобы избежать нервных срывов и проблем с психикой, правительство ввело запрет на занятия после десяти вечера. В России подобные ограничения выглядели бы дико. Наши школьники частенько сидят за домашними заданиями до глубокой ночи.

5. Никаких татуировок без врача

7 корейских запретов, которые шокируют россиян. Фото © Freepik / fxquadro

Татуировки в Корее настолько популярны, что вы их встретите на каждом шагу. Но вот незадача — официально делать их могут только врачи с лицензией. Все остальные тату-мастера по закону считаются вне игры. Впрочем, особо за это никого не трогают, но сам факт существования такого запрета — это что-то из ряда вон. Представьте, если бы в России тату-мастера нужно было искать в поликлинике!

6. Минимум одежды — максимум проблем

В Корее вам лучше не появляться на улице без рубашки — это неприлично. Строгий дресс-код касается всех. Хотите выйти с голым торсом — готовьтесь к штрафу. В России такой запрет вызвал бы массу вопросов: летний пляжный сезон у нас часто перетекает прямо на улицы.

7. Порнография под полным запретом

Южнокорейские законы, которые удивляют русских. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk

Корейское государство очень серьёзно относится к моральным нормам. Порнография, будь то журналы, видео или сайты, запрещена полностью. Любая попытка зайти на подобный ресурс приведёт к блокировке с милым сообщением от корейской полиции. Для российских интернет-пользователей это было бы шоком: свобода в Сети и у нас давно уже стала предметом горячих споров.