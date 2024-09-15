Вынос Ленина и строгая Алёна Апина: Чем зацепила зрителей премьера сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым Какими получились первые серии фильма о поп-группе «Комбинация», как отнеслась к картине её солистка Алёна Апина, а также фото, видео — в материале Life.ru. 14 сентября, 21:12 Старшему поколению сериал придётся по вкусу. Обложка © Фильм «Комбинация», режиссёр Никита Власов, сценаристы Никита Власов, Егор Чичканов / Kinopoisk

Даты выхода сериала «Комбинация»

С момента анонса нового байопика, посвящённого легендарной девичьей группе, многие зрители задались вопросом: когда и где выйдет сериал «Комбинация» и какие актёры сыграют главных героев. Первая серия ленты вышла на платформе Wink 6 сентября, и многие зрители уже успели составить своё мнение о драмеди, как называют сериал его создатели.

6 сентября состоялась премьера сериала «Комбинация» на платформе Wink. Видео © Rutube / Wink

Сюжет сериала «Комбинация»

Многосерийная лента посвящена истории появления на эстрадном олимпе мегапопулярной группы «Комбинация». Девушки из музыкального коллектива «Комбинация», созданного на излёте советской эпохи, в слегка юмористической манере пели о насущных проблемах того времени. Достаточно вспомнить такие шлягеры, как «Бухгалтер» (об отношениях мужчины и женщины), «Два кусочека колбаски» (о продовольственном дефиците) или American boy, где показывается фанатичное отношение ко всему западному, царящему на тот момент после эпохи железного занавеса.

Какой была первая серия

Первая серия байопика не блещет поворотами сюжета. В ней много лирики, построенной вокруг личной истории героя Никиты Кологривого — бывшего сотрудника ОБХСС Александра Шишинина. Именно этот человек впоследствии стал продюсером группы «Комбинация». По первой серии можно сказать, что эта лента не о группе, а о самом Шишинине и о важности реализации своей мечты в жизнь, даже если все окружающие в это не верят. Молодой парень в голодные времена решает бросить службу в милиции и стать продюсером. Семья поначалу встречает это решение с недопониманием, но позже, когда удаётся записать первый релиз, начинает верить в успех Александра.

Когда главному герою удаётся записать первый релиз, семья начинает верить в успех Александра. Фото © Фильм «Комбинация», режиссёр Никита Власов, сценаристы Никита Власов, Егор Чичканов / Kinopoisk

Немаловажную роль в сюжете сериала играет знаменитый продюсер, создатель первого советского бойз-бенда — группы «На-На», Бари Алибасов. Непотопляемую звезду отечественного шоу-бизнеса сыграл актёр Аскар Ильясов. Артист из Казахстана известен по роли в сериале «Нулевой пациент». В «Комбинации» Аскар не выходит из амплуа, которое приписывают создателю группы «На-На», — неунывающего прожигателя жизни и уверенного в себе продюсера. В фильме Бари Алибасов склоняет Шишинина к спекулятивной торговле билетами на концерт группы «Мираж». Шишинин, наслушавшись опытного продюсера, решил сколотить женскую версию группы «Ласковый май» или адаптированную ABBA без мужчин. Целью начинающего деятеля шоу-бизнеса было основать гёрлз-бенд, чтобы найти «более надёжную работу».

Бари Алибасова играет Аскар Ильясов. Фото © Фильм «Комбинация», режиссёр Никита Власов, сценаристы Никита Власов, Егор Чичканов / Kinopoisk

Создатели фильма с первой серии попытались доступными способами, понятными нынешнему молодому поколению, показать ситуацию, в которой оказались люди после развала СССР. В сериале даже есть символическая сцена выноса бюста Ленина из зала ДК, где проходит концерт группы «Интеграл», — метафора смены эпох. В последующем в сериале появится актёр Павел Прилучный. Он сыграет мужа Алёны Апиной — продюсера Александра Иратова, который «увёл» певицу из группы в свободное творческое плавание.

Интересный образ в «Комбинации» у актрисы Елизаветы Базыкиной, которая сыграла молодую Татьяну Иванову — солистку группы. Певица в первой серии не стесняется в выражениях, курит и пьёт, дерзко общается с коллегой по группе Алёной Апиной — правильной девочкой, студенткой народного отделения Саратовской консерватории. Образы героинь составлены по принципу контраста, но, вероятно, в других сериях мы увидим серьёзные перевоплощения.

Плюсы и минусы сериала «Комбинация»

Плюсы сериала «Комбинация» увидят прежде всего представители старшего поколения, на чью юность пришёлся пик популярности данной группы: они увидят свою молодость. Но, несмотря на большой резонанс вокруг премьеры, есть в новом сериале и минусы. Затрудняет просмотр фильма провисание динамики повествования из-за чрезмерно раздутой лирической линии продюсера Шишинина при общении с новорождённой дочерью. Как будто мужчина оправдывается за то, что решил сменить деятельность.

Возможно, показ новорождённого ребёнка задумывался как параллель с новым рождающимся проектом. В реальной жизни Александра Шишинина убили возле дома ударом заточки в живот. Убийца до сих пор не найден. Как будет показано убийство продюсера в сериале и будет ли показано в принципе, станет известно в следующих сериях.

Есть в сериале «Комбинация» ещё один минус: в первой серии прослеживается линия о том, как композитор Виталий Окороков вдохновился произведением «К Элизе» Бетховена и, наигрывая нетленное сочинение и фактически взяв из него пару тактов, слепил песню. Позже тема «К Элизе» Бетховена будет постоянно всплывать по мере повествования, но выглядит это натянуто. Люди, которые смотрят сериал по платной подписке, ждут яркой картинки, как было в тизере, а не унылого зависания на классике.

В первой серии сериала «Комбинация» много лирики. Фото © Фильм «Комбинация», режиссёр Никита Власов, сценаристы Никита Власов, Егор Чичканов / Kinopoisk

Какой была вторая серия «Комбинации»

Создатели сериала сыграли необычную партию, в которой Алёна Апина исполняет роль преподавателя Саратовской консерватории, а саму певицу играет молодая актриса Анастасия Уколова. Судя по публикациям в соцсетях Апиной, она более чем довольна выбором актрисы для своего воплощения на экране в молодости.

После премьеры сериала «Комбинация» участницы группы встретились снова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neapina

Эстрадная звезда радуется появлению такого киносериала и даже проанонсировала вторую серию «Комбинации», вышедшую 12 сентября. «Завтра будет вторая серия. Очень лихая. Очень смешная. И в этой серии я ботан! Ну вначале я такой и была. Что будет дальше, пока секрет. Но скучно не будет ни разу», — поделилась Алёна Апина. Впрочем, долго ждать не придётся: третья серия выйдет уже 19 сентября.

Алёна Апина и Анастасия Уколова на премьере сериала «Комбинация». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neapina

Где найти сериал о группе «Комбинация»

Сериал про легендарную группу «Комбинация» можно посмотреть по подписке онлайн-кинотеатра Wink. Сами создатели называют ленту «музыкальным событием года». «Каждая серия сериала «Комбинация» будет идти по нарастающей. Первая была разгонная, вторая — весёлая, третья — весёло-драматическая. И так с каждой и каждой серией всё будет накаляться и накаляться, будет всё интересней и интересней, но это моё мнение», — рассказала Алёна Апина.

Авторы Антон Плотников