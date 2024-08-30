Группа «Комбинация» взвинтила ценник на корпоративы после новой волны популярности

В сентябре популярная российская группа «Комбинация» отметит 36-летие. На пике славы музыкальный коллектив был в 90-е годы, однако недавно армия поклонников вновь начала расти.

На фоне роста популярности группа взвинтила ценник на корпоративы, сообщает kp.ru со ссылкой на организатора мероприятий. По его словам, артистки сегодня просят два миллиона рублей, что в два раза больше, чем год назад.

«Никуда лететь не надо – частное мероприятие в Москве. Ответ менеджмента группы по актуальному гонорару – 2 миллиона рублей. Ещё год назад был миллион», — признался собеседник издания.

Он также уточнил, что интерес к группе «Комбинация» возрос после выхода фильма «Слово пацана». Многие начали организовывать корпоративы в стиле 90-х и заказывать соответствующую музыку.