Юрий Шатунов: как подросток из детдома стал кумиром миллионов Сегодня свой 51-й день рождения мог бы отметить кумир миллионов россиян, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. О непростом пути певца на вершину славы — подробнее на Life.ru. 5 сентября, 21:10 Певец Юрий Шатунов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Роберт Нетелев

Биография Юры Шатунова

Будущему певцу Юрию Шатунову несладко пришлось в детские годы. Его биография словно стала прологом к славе, к которой он шёл. Родился будущий любимец миллионов 6 сентября 1973 года в башкирском городке Кумертау. Нелюбовь отца Василия Клименко повлияла на выбор фамилии, мать записала сына на свою девичью — Шатунова, — несмотря на замужество.

Кроме того, первые годы Юрий Шатунов жил не с родителями, а с бабушкой и дедушкой по линии матери, так как, когда ему было четыре года, те развелись. Позже Вера Шатунова забрала сына, и они переехали в село Савельевка Куюргазинского района Башкирии. Но на этом испытания не закончились. Обустроившись на новом месте жительства, мать Юрия повторно вышла замуж. Однако отчим, как и отец, не особо жаловал ребёнка. К тому же нередко прикладывался к бутылке, что приводило к скандалам. Чувствуя безысходность, Юра начал убегать из дома.

В 1984 году у Веры Шатуновой обострились проблемы со здоровьем. Поскольку отец Юрия не особо интересовался жизнью своего сына, а сама она была не в состоянии заботиться о мальчике, женщина решила отдать его в школу-интернат. В ноябре 1984 года Вера Шатунова скончалась. После смерти матери мальчик начал бродяжничать и вёл такой образ жизни в течение года.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

В ноябре 1985 года Юрий Шатунов был определён в оренбургский интернат. Но тогда он даже не мог подумать о том, что это событие кардинальным образом отразится на его жизненном пути. Именно здесь он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который искал вокалиста в свой коллектив. В подростке он видел большой потенциал, поэтому принял Шатунова в свою группу и начал писать для него песни. Так начался путь легендарной группы «Ласковый май».

На протяжении двух лет группа выступала на дискотеках в местных детских домах и доме культуры «Орбита». В 1988 году был записан первый альбом «Ласкового мая». Кассету с песнями, которые со временем станут культовыми, Кузнецов отнёс в один из ларьков Оренбурга. Композиции в исполнении Шатунова достаточно быстро разошлись. Однако большой славы это не принесло, и, возможно, группа так бы и осталась неизвестной, если бы не один случай.

В 1988 году менеджер популярной в то время группы «Мираж» Андрей Разин случайно услышал песни «Ласкового мая» во время поездки на поезде. Голос Шатунова поразил продюсера. Он бросил все свои дела и сошёл на ближайшей станции.

Через несколько дней Разин приехал в Оренбург, ему удалось отыскать Кузнецова. Позже весь коллектив, включая Шатунова, был переведён из Оренбурга в московский интернат № 24, где начал формироваться уже новый «Ласковый май», который всего за несколько лет покорил сердца советских граждан.

Семья и дети

В детских домах Оренбурга и Москвы настоящей семьёй Юрия Шатунова была его группа. Собственной семьёй певец обзавёлся лишь в 2007 году, женившись на своей возлюбленной Светлане. Пара познакомилась в 2000-м в ФРГ.

В 2006 году у них родился сын Дэннис. В 2013-м — дочь Эстелла. В настоящее время вдова Юрия Шатунова и его дети проживают в Германии. Дэннис в этом году окончил школу и готовится к поступлению в образовательное учреждение. Эстелле исполнилось уже 11 лет.

Что случилось с Юрием Шатуновым

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Юрий Шатунов умер в ночь с 22 на 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. В это время певец отдыхал на подмосковной даче друга. Его привезли в ближайшую больницу, где он скончался.

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил: «Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца».

Некоторые поклонники винили в смерти певца его экс-продюсера Андрея Разина, с которым Шатунов судился за право исполнять свои хиты «Белые розы», «Седая ночь» и другие. Возможно, именно стресс подкосил его здоровье и привёл к трагедии. Косвенно эта версия подтверждается тем, что в крови Шатунова на момент госпитализации не было обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ.

Сам Андрей Разин был уверен, что смерть Шатунова — это спланированное убийство. «Юра погиб в результате сговора, обмана, а также финансовых махинаций... То, что это убийство, —это 100%», — оправдывался он в своих соцсетях. Ну а виновником смерти певца Разин называл его последнего продюсера Аркадия Кудряшова, который, по его словам, «загнал» страдающего от болезни сердца исполнителя.

Каким вспоминают артиста

Безвременная кончина Юрия Шатунова стала настоящим потрясением не только для поклонников певца, но и для его коллег по цеху. То, как вспоминают артиста, наглядно демонстрирует любовь к нему. Певица Ирина Салтыкова назвала Юрия Шатунова легендой своего времени. «У тех, кто слушал его музыку, его песни останутся в их сердцах. Пусть хоть кто-то споёт его песню лучше него», ­— сказала она.

Схожую точку зрения высказывала и заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова, которая назвала Шатунова крайне талантливым артистом. «Он очень классный был парень. Мы были с ним в совместном турне, три недели ездили по Германии. Это человек, при каждой встрече с которым я искренне радовалась. Талант его был от Бога, он нигде не учился, он родился таким», — отмечала она.

А Лариса Долина неожиданно для многих выступила с критикой творчества Шатунова. «Феномен его успеха мне до сих пор непонятен, и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой», — написала она.

Лучшие песни Юры Шатунова

Юрий Шатунов на сцене. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Лучшими песнями Юры Шатунова по праву можно назвать многие его композиции, которые обрели популярность у советских граждан. Но особое место в его репертуаре занимает песня «Белые розы», которую в СССР услышали в 1988 году.

Она была написана Сергеем Кузнецовым в 1986-м. Тогда он даже подумать не мог, что стал автором настоящего шедевра, который спустя без малого 40 лет остаётся одной из самых узнаваемых композиций среди россиян.

Второй по популярности и узнаваемости песней Юрия Шатунова можно назвать «Седую ночь», которая также была выпущена в 1988 году. В наши дни она вновь стала популярной после выхода на экраны сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Также стоит выделить «Розовый вечер», который советские граждане услышали в 1989 году. Уже в наши дни песню перепел исполнитель Amirchik, тем самым вдохнув новую жизнь в легендарную композицию 35-летней давности.

Авторы Альмир Хабибуллин