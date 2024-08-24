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Поклонник Зеленского продюсер Андрей Разин угрожает семье Юрия Шатунова, выбивая права на песни для Дани Милохина

Как продюсер Андрей Разин шантажирует из США вдову Юрия Шатунова Светлану и почему он сам может стать иноагентом, читайте в материале Life.ru.

23 августа, 21:27
Певец Юрий Шатунов и его продюсер Андрей Разин. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM / Party people studio

Певец Юрий Шатунов и его продюсер Андрей Разин. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM / Party people studio

Из-за чего судятся продюсер Андрей Разин и вдова Шатунова Светлана

Конфликт между исполнителем «Ласкового мая» и продюсером Андреем Разиным начался не вчера. В 1992 году продюсер группы «Ласковый май», как он сам утверждает, заключил с основателем группы Сергеем Кузнецовым договор, по которому авторские права на песни отходят ему. Ему же принадлежит товарный знак «Ласковый май», зарегистрированный в 2023 году. Сейчас Разин утверждает, что передал авторские права Руслану Филатову, а тот продал их в США «на законном основании», и теперь некая запись в библиотеке Конгресса США свидетельствует о том, что российские авторы и исполнители песен не имеют прав на них. Всё вроде бы правильно, если бы не одно но.

В 2022 году автор песен Сергей Кузнецов заявил, что никакого договора не подписывал, Разин его обокрал, а договор подделал. И действительно, суд в Ставрополье в 2022 году между Андреем Разиным и исполнителем «Ласкового мая» Юрием Шатуновым признал права Разина на песни ничтожными, а документы — поддельными. Кассация Разину не помогла, но руки он не опустил.

Основатель «Ласкового мая» Андрей Разин. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Основатель «Ласкового мая» Андрей Разин. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Даже уехав в США, он продолжил судиться за обладание песнями теперь уже с вдовой Шатунова Светланой — Юрий Шатунов умер спустя несколько дней после суда.

В частности, Разина не устроил тот факт, что без его спроса песни группы использовали в сериале «Слово пацана». 14 августа 2024 года новый суд в Сочи снова признал права на песни «Ласкового мая» за семьёй покойного Шатунова. Решение суда вызвало новый приступ гнева у заокеанского продюсера.

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Чем именно Андрей Разин угрожал Светлане Шатуновой

«Вдова Шатунова может очень сильно пострадать», — заявил Андрей Разин журналистам «МК». И пообещал, что, если только Светлана «с этим решением Сочинского суда сунется куда-то за границей, её задержат и возбудят в отношении неё уголовное дело». Разин пригрозил вдове Светлане Шатуновой, что в США её посадят на пять лет, а за повторное «нарушение» — на все 10, и конфискуют имущество.

Кроме этого, Андрей Разин угрожает Светлане Шатуновой новыми судами и обещает отсудить всё обратно. Решение Сочинского суда, по его мнению, будет отменено, так как он болел и не мог присутствовать на суде. Причём Разин тут же признаёт, что оригиналов договора у него нет.

Вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлана с детьми Дэннисом и Эстеллой (на первом плане слева направо) перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлана с детьми Дэннисом и Эстеллой (на первом плане слева направо) перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Ветераны заступились за вдову Юрия Шатунова

Преследование вдов по Библии — один из грехов, которые Богом не прощаются. Тяжесть такого проступка в христианстве приравнивается к убийству. Возможно, именно поэтому за вдову Юрия Шатунова Светлану вступились члены организации «Ветераны России». По данным Телеграм-канала SHOT, они обратились в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет РФ и Министерство юстиции с заявлением проверить финансы сбежавшего в США продюсера на предмет спонсирования ВСУ и с требованием признать его иноагентом. «Кто он такой, чтобы угрожать? Дырку от бублика получит, а не права на песни!» — так возмущённо написал в заявлении глава организации ветеранов Ильдар Резяпов. Ветеран заявил, что сделает всё, чтобы защитить граждан России от посягательств из-за океана.

Глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Почему Разин оказался в США

Сам Разин заявляет, что в США он оказался исключительно из-за болезни. С его ногой случилось что-то такое, что ему никто не мог помочь — ни в России, ни в ЕС. Правда, он тут же жалуется, что после операции в США стал фактически инвалидом и процесс восстановления идёт медленно.

Однако время отъезда — апрель 2022 года — и тот факт, что, уезжая в США, Разин продал дом в посёлке «Московский», квартиры в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, говорят в пользу того, что продюсер просто сбежал, опасаясь за свои сбережения и недвижимость, которая у него может быть в Майями. Жуткий факт — уехав в США, Разин забросил могилу 16-летнего сына на Троекуровском кладбище — над ней стоит недостроенная часовня.

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Как Разин относится к Зеленскому

В 2019 году в запрещённой в России соцсети Instagram Разин разместил пост. В нём Разин написал о том, что искренне надеется, что на выборах на Украине победит Владимир Зеленский. Разин хвалил комика, отмечал его талант и предсказывал, что Зеленский «вернёт свои территории, за исключением Крыма». Кроме этого, Разин писал, что при Зеленском Украина якобы сможет наладить отношения с Россией.

Новый проект Разина: Даня Милохин и «Ласковый май»

Ещё один поступок, который до глубины души возмутил ветеранов России, — это факт того, что Разин собирался финансировать новый проект и сделать солистом нового «Ласкового мая» иноагента Даню Милохина, прославившегося своим, мягко говоря, эпатажным поведением.

Даня Милохин. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Даня Милохин. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В 2020 году он разрешил Милохину петь песни группы и заранее умилялся перспективе дуэта Милохин — Шатунов. В 2022 году продюсер даже собирался передать Милохину права на песни. К счастью, с началом СВО Даня Милохин сбежал из России. Впрочем, эта парочка вполне может осуществить задуманное где-нибудь на Брайтон-Бич.

Кому еще угрожал Андрей Разин?

Андрей Разин зарекомендовал себя настоящим абьюзером в артистической среде. Он оскорблял ведущую Леру Кудрявцеву, заявляя, что у неё ребёнок не от мужа — участника «Ласкового мая» Сергея Линюка, а сама она — эскортница. Лера Кудрявцева подала на Разина в суд «за клевету» и выиграла его.

В 2023 году Андрей Разин угрожал всем артистам, которые принимали участие в вечере памяти Юрия Шатунова. Не в силах запретить его, он угрожал проклятьями, болезнями и даже смертью. Его угрозы коснулись Тани Булановой, Шамана, Сергея Жукова, Клавы Коки, Люси Чеботиной и Ларисы Долиной. А в 2024 году Разин назвал «падальщиком» телеведущего Андрея Малахова.

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Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев
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