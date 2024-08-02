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1 августа, 21:33

Путин уверен, что десантники будут надёжно стоять на страже независимости России

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

День ВДВ ежегодно отмечается в России 2 августа. Обложка © VK / Минобороны РФ

День ВДВ ежегодно отмечается в России 2 августа. Обложка © VK / Минобороны РФ

Глава государства Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер выразил уверенность, что десантники будут надёжно стоять на страже независимости России.

"Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины", — подчеркнул президент.

По словам главы государства, патриотические традиции ветеранов ВДВ сегодня служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, а также помогают решать задачи в зоне СВО. В заключение российский лидер выразил уверенность, что бойцы и впредь будут надёжно стоять на страже независимости и суверенитета России, внося вклад в обеспечение её нацбезопасности.

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Российские десантники успешно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. В частности, бойцы ВДВ штурмуют позиции противника, принимают участие в оборонительных действиях, а также уничтожают технику ВСУ. Например, недавно тульские десантники сожгли в ДНР произведённый в Соединённых Штатах бронеавтомобиль с пехотой противника.

Оксана Попова
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