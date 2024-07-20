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20 июля, 04:44

Тульские десантники сожгли в ДНР американский бронеавтомобиль с пехотой ВСУ

МО РФ: Тульские десантники уничтожили бронеавтомобиль США с пехотой ВСУ в ДНР

Тульские десантники сожгли в Донецкой Народной Республике произведённый в Соединённых Штатах бронеавтомобиль с пехотой Вооружённых сил Украины. Как передаёт Минобороны РФ, таким образом на Северском участке фронта противника поразили операторы FPV-дронов Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг".

"После получения целеуказаний операторы FPV-дронов поразили и уничтожили легкобронированное транспортное средство ВСУ вместе с личным составом", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Представители МО РФ также рассказали, что бронеавтомобиль, который пытался выдвинуться в сторону передовых позиций, был обнаружен на грунтовой дороге во время разведки. Впоследствии было установлено, что это транспортное средство было предназначено для обеспечения ротации украинских войск на передовой.

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Ранее Life.ru писал, что отправившиеся в зону проведения спецоперации сибирские десантники сумели приручить хорька. Новый "боец" автобатальона оказался крайне полезен в быту и защищает провизию от вредителей.

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Алексей Соловьёв
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