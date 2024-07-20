Тульские десантники сожгли в ДНР американский бронеавтомобиль с пехотой ВСУ

Тульские десантники сожгли в Донецкой Народной Республике произведённый в Соединённых Штатах бронеавтомобиль с пехотой Вооружённых сил Украины. Как передаёт Минобороны РФ, таким образом на Северском участке фронта противника поразили операторы FPV-дронов Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг".

"После получения целеуказаний операторы FPV-дронов поразили и уничтожили легкобронированное транспортное средство ВСУ вместе с личным составом", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Представители МО РФ также рассказали, что бронеавтомобиль, который пытался выдвинуться в сторону передовых позиций, был обнаружен на грунтовой дороге во время разведки. Впоследствии было установлено, что это транспортное средство было предназначено для обеспечения ротации украинских войск на передовой.