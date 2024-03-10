На шоу Малахова подали в суд из-за песни "Два кусочека колбаски"

Российский музыкальный лейбл "Джем" подал в суд на шоу телеведущего Андрея Малахова из-за авторских прав на песню "Два кусочека колбаски". Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, иск был подан из-за февральского выпуска передачи "Привет, Андрей!", где Малахов устроил танцы с гостями под знаменитый хит группы "Комбинация". Авторские права на композицию принадлежат лейблу около 20 лет, поэтому его представители начали готовить иск, когда услышали, как Игорь Николаев, Раиса Отрадная и другие поют "Два кусочека колбаски".

Лейбл "Джем" был создан в 1994 году. В число его артистов помимо группы "Комбинация" входят Дмитрий Маликов, Инстасамка, Лада Дэнс, группа "Руки вверх!" и другие звёзды.