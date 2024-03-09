У компании Яны Рудковской отсудили 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав

Суд обязал компанию Яны Рудковской "Поста да вип" выплатить 50 тысяч рублей за использование чужой фотографии в журнале Posta Magazine, продюсером которого она является. По данным SHOT, причиной тяжб стал номер 2021 года, где опубликовали материал о путешествиях по Хакасии.

Он сопровождался рядом фотографий природы, в том числе одной за авторством Александра Панькова, однако это не было указано, а на снимок поместили логотип журнала. Увидев это, фотограф обратился в фирму "Восьмая заповедь", занимающуюся защитой авторских прав, и та подала иск в суд.

Потребовал фотограф 155 тысяч рублей и удаление фотографии, однако суд удовлетворил его желания лишь частично. Кроме того, снимок до сих пор находится в материале, и, по словам представителей "Восьмой заповеди", они могут подать ещё один иск, если фото не удалят в ближайшее время.