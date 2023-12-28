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28 декабря, 03:54

На Рудковскую подали в суд за нарушение авторских прав

"Страсти": На компанию Яны Рудковской подали в суд на 155 тысяч рублей

Продюсер Яна Рудковская. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Продюсер Яна Рудковская. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

На продюсера Яну Рудковскую подали в арбитражный суд, требуя выплатить 155 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает портал "Страсти".

По данным портала, истцами выступят ООО "Восьмая заповедь" и "Правовая защита", а ответчиком — компания Рудковской "Поста да вип".

Рудковская является продюсером онлайн-журнала Posta Magazine, в чей адрес и поступило исковое заявление. Расходы на него в 2022 году составили 7,6 миллиона рублей, однако доходы — всего 59 тысяч рублей.

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Ранее Лайф писал, что певец Филипп Киркоров подал иск против исполнительницы Любови Успенской, требуя взыскать с неё 10 миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время интервью на YouTube-канале "Алёна, блин!".

Анатолий Симоненко
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