На Рудковскую подали в суд за нарушение авторских прав

На продюсера Яну Рудковскую подали в арбитражный суд, требуя выплатить 155 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает портал "Страсти".

По данным портала, истцами выступят ООО "Восьмая заповедь" и "Правовая защита", а ответчиком — компания Рудковской "Поста да вип".

Рудковская является продюсером онлайн-журнала Posta Magazine, в чей адрес и поступило исковое заявление. Расходы на него в 2022 году составили 7,6 миллиона рублей, однако доходы — всего 59 тысяч рублей.