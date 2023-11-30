Бывший футболист сборной России требует 5 млн у МВД за "фальшивое" видео с мефедроном

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД Кубани за распространённое полицией видео с обнаружением у него мефедрона. Спортсмен настаивает на том, что кадры — фальсификация. Как заявил его адвокат Константин Жеребцов SHOT, на видео у оперативников всё отражено не так, как было на самом деле.