Бывший футболист сборной России требует 5 млн у МВД за "фальшивое" видео с мефедроном
Экс-футболист сборной РФ Бугаев подал иск на 5 млн к МВД за видео с мефедроном
Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД Кубани за распространённое полицией видео с обнаружением у него мефедрона. Спортсмен настаивает на том, что кадры — фальсификация. Как заявил его адвокат Константин Жеребцов SHOT, на видео у оперативников всё отражено не так, как было на самом деле.
У бывшего футболиста сборной РФ Бугаева при обыске обнаружили мефедрон. Видео © t.me / МВД МЕДИА
"Это видео было опубликовано непонятно каким образом. И непонятно, что за сотрудники. На видео были продемонстрированы искажённые события" — утверждает юрист.
Как сообщал Лайф, 1 ноября стало известно о задержании бывшего футболиста сборной России: 29 октября его поймали с полкило мефедрона. В ходе допроса Бугаев признался, что из-за трудного финансового положения ему пришлось найти "шабашку": через Даркнет он подрабатывал наркокурьером и делал закладки. Со спортом он завязал из-за пристрастия к спиртному. После ухода из "Краснодара" Бугаев открыл ИП и начал заниматься грузоперевозками, но компания оказалась в долгах, сейчас счета заблокированы ФНС. При этом заместитель гендиректора кубанского клуба Нурбий Хакунов заявил, что запомнил бывшего спортсмена как хорошего парня. Однако это не помогло спортсмену, его арестовали до 31 декабря.
t.me / МВД МЕДИА