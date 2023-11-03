Пойманного с мефедроном экс-футболиста сборной России арестовали до 31 декабря
Экс-игрок сборной России Бугаев арестован по делу о покушении на сбыт наркотиков
Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, арестовали до 31 декабря. Такое решение принял Прикубанский районный суд Краснодара.
Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев арестован по делу о покушении на сбыт наркотиков. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
"Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметили там.
Как сообщал Лайф, 1 ноября стало известно о задержании бывшего футболиста сборной России: 29 октября его поймали с полкило мефедрона. В ходе допроса Бугаев признался, что из-за трудного финансового положения ему пришлось найти "шабашку": через Даркнет он подрабатывал наркокурьером и делал закладки. Со спортом он завязал из-за пристрастия к спиртному. После ухода из "Краснодара" Бугаев открыл ИП и начал заниматься грузоперевозками, но компания оказалась в долгах, сейчас счета заблокированы ФНС. При этом заместитель гендиректора кубанского клуба Нурбий Хакунов заявил, что запомнил бывшего спортсмена как хорошего парня.
Алексею Бугаеву 42 года. В составе сборной России он участвовал в чемпионате Европы по футболу 2004 года. Защитник выступал за "Томь", "Торпедо", "Локомотив", "Химки" и "Краснодар".