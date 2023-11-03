Пойманного с мефедроном экс-футболиста сборной России арестовали до 31 декабря

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, арестовали до 31 декабря. Такое решение принял Прикубанский районный суд Краснодара.

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев арестован по делу о покушении на сбыт наркотиков. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

"Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметили там.