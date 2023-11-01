Бывший тренер пойманного с мефедроном Бугаева раскрыл его генетические проблемы
Тренер Ташуев: У задержанного с мефедроном Бугаева есть проблемы с генетикой
У бывшего футболиста Алексея Бугаева, которого задержали с мефедроном, есть проблемы с генетикой. Об этом заявил бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев, который теперь воспитывает спортсменов в воронежском "Факеле".
По его мнению, Алексей был очень сильным игроком, в том числе в сборной России. Он обладал не только хорошей антропометрией и высоким ростом, но и "футбольным" интеллектом.
"Мне кажется, там есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике. И это не его вина, а его беда", — приводит его слова "Газета.ru".
Тренер отметил, что его подчинённый всегда был спокойным и не выдавал лишних эмоций, одним словом, профессионал, который хорошо делал своё дело. Вместе с тем он признал, что вне футбольного поля у Бугаева были проблемы.
"Наверное, у него судьба такая — бывает такое, к сожалению", — отметил Ташуев, добавив, что с тех времён не виделся с Бугаевым.
Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего спортсмена — 29 октября его поймали с полкило мефедрона. В ходе допроса Бугаев признался, что из-за трудного финансового положения ему пришлось найти "шабашку" — через Даркнет он подрабатывал наркокурьером и делал закладки. Со спортом ему пришлось завязать из-за пристрастия к спиртному. После ухода из "Краснодара" Бугаев открыл ИП и начал заниматься грузоперевозками, однако компания оказалась в долгах, сейчас счета заблокированы ФНС. При этом заместитель гендиректора кубанского клуба Нурбий Хакунов заявил, что запомнил его как хорошего парня.
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