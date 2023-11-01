Бывший тренер пойманного с мефедроном Бугаева раскрыл его генетические проблемы

У бывшего футболиста Алексея Бугаева, которого задержали с мефедроном, есть проблемы с генетикой. Об этом заявил бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев, который теперь воспитывает спортсменов в воронежском "Факеле".

По его мнению, Алексей был очень сильным игроком, в том числе в сборной России. Он обладал не только хорошей антропометрией и высоким ростом, но и "футбольным" интеллектом.

"Мне кажется, там есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике. И это не его вина, а его беда", — приводит его слова "Газета.ru".

Тренер отметил, что его подчинённый всегда был спокойным и не выдавал лишних эмоций, одним словом, профессионал, который хорошо делал своё дело. Вместе с тем он признал, что вне футбольного поля у Бугаева были проблемы.